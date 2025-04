Matthieu Chedid, qui connaissait bien Amadou Bagayoko, est revenu ce samedi 5 Avril 2025, sur la disparition du chanteur malien dans une interview accordée au Parisien. L’occasion pour lui de partager une confidence bouleversante que lui a faite Mariam, l’épouse et partenaire artistique d’Amadou.

Amadou Bagayoko est mort : son épouse Mariam et Matthieu Chedid lui rendent un vibrant hommage

Ce vendredi 4 avril, le monde de la musique a perdu un artiste exceptionnel. Amadou Bagayoko, moitié du célèbre duo Amadou et Mariam, s’est éteint à l’âge de 70 ans, des suites d’une longue maladie. Un choc pour Mariam Doumbia, sa complice sur scène et dans la vie depuis plus de 40 ans. Matthieu Chedid, alias -M-, a salué la mémoire d’un ami et collaborateur fidèle, soulignant leur profonde connexion musicale. « Ils étaient tellement liés, je ne voyais jamais l’un sans l’autre », a-t-il déclaré, ému.

Le chanteur a aussi rendu hommage au talent unique d’Amadou : « On n’en parle pas assez, mais c’était un guitariste inouï. Il avait le blues du Sahel. Sa musique disait les choses sans détour, de manière pure, directe… C’était la musique du cœur. » Ce qui a fait la force du duo, selon lui, c’est cette capacité à donner de l’amour avec pudeur et sincérité : « Leur intimité était devenue universelle. C’est ça qu’on aimait dans leurs chansons. »

La relation entre Amadou et Mariam est née de deux éléments fondamentaux : leur cécité, qui les a réunis à l’Institut des jeunes aveugles de Bamako dans les années 1970, et leur passion commune pour la musique. Cette complicité s’est rapidement transformée en amour, donnant naissance à une carrière hors du commun. Leur album Dimanche à Bamako, sorti en 2004, les a propulsés sur la scène internationale. Depuis, leur parcours s’est inscrit en lettres d’or dans l’histoire de la musique.