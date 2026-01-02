Vodun Days 2026 au Bénin : les journées du 8 et du 9 janvier fériées

Vodun days 2026 au Bénin : les journées du 8 et du 9 janvier fériées
© Vodun days 2026 au Bénin : les journées du 8 et du 9 janvier fériées

Au Bénin, le gouvernement du Président Patrice Talon a annoncé ce vendredi 2 janvier 2025 que les journées du 8 et du 9 janvier sont déclarées fériées, chômées et payées sur l’ensemble du territoire national. C’est notamment dans le cadre des festivités des « Vodun Days ».

Bénin : deux jours fériés pour la fête des « Vodun Days »

Au Bénin, la décision des jours fériés dans le cadre de la fête des « Vodun Days », est rendue publique ce vendredi dans un communiqué officiel. Evidemment, elle s’inscrit dans le cadre de la célébration nationale des religions traditionnelles ou endogènes, une initiative visant à reconnaître et valoriser ce pan important du patrimoine culturel du pays.

Dans le communiqué relayé par la radio et la télévision publiques, les deux journées fériées seront consacrées aux manifestations et aux rites liés aux croyances traditionnelles. Le gouvernement béninois invite ainsi l’ensemble des populations à participer pleinement aux cérémonies et aux activités culturelles prévues, tout en respectant les règles de sécurité et d’ordre public.

Les célébrations des religions traditionnelles africaines constituent une occasion pour le Bénin de mettre en avant ses valeurs ancestrales tout en promouvant la culture béninoise. Cette culture est devenue ces dernières années, l’un des leviers de développement du pays.

