Bénin : l’état de la Nation, le discours émotionnel de Patrice Talon

Durée de lecture : 4 minutes
Bénin : l'état de la Nation, Patrice Talon devant l’Assemblée nationale à cette date
© Patrice Talon, Président de la République du Bénin

Au Bénin, conformément aux dispositions de la Constitution, Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, a délivré son message sur l’état de la Nation face aux députés de l’Assemblée Nationale ce mardi 23 décembre 2025. Un dixième discours qui est le dernier avant la fin de mandat du président béninois.

Bénin : « Il est difficile de se quitter quand on s’aime », Patrice Talon aux députés

Ce mardi 23 décembre 2025, comme le veut la constitution au Bénin, le Président Patrice Talon, s’est prononcé sur l’état de la Nation à l’Assemblée Nationale devant les députés de la 9e législature. Talon a dressé un bilan global de son action et esquissé la trajectoire qu’il estime désormais irréversible pour le Bénin. Il a d’abord insisté sur l’état de la cohésion nationale.« Le Bénin a-t-il entamé son progrès, de sorte de se passer de l’aide au développement ? Est-il un pays qui progresse , qui ne fait plus honte à ses enfants ? Mais qui apporte fierté et espoir ? Un pays que les autres envient ? La réponse est oui. En effet, depuis bientôt 10 ans, le Bénin a entamé sa mutation et les progrès sont visibles partout. Il nous rend admirables et suscite la jalousie chez certains », a-t-il commencé.

Selon Patrice Talon, le Bénin qu’il s’apprête à laisser est marqué par une unité renforcée, sans tensions religieuses, ethniques ou politiques susceptibles de fragiliser le vivre-ensemble. « Je voudrais exprimer à toutes les béninoises, et à tous les Béninois de l’extérieur et de l’intérieur, de tous les âges, et toute condition, ma reconnaissance infinie, pour l’honneur et la confiance qu’ils m’ont faits en me confiant durant deux mandats successifs, le destin, la direction de notre beau et grand pays. Je veux leur dire, que j’ai pris et gardé la mesure de leur attente. Que j’ai donné le meilleur de moi-même, jour et nuit, avec bonne foi et abnégation pour être à la hauteur de leur confiance. Je veux leur dire aussi, que j’ai le regret, de ne pas avoir tout réussi. Mais je veux surtout leur dire, alors que la fin de ma mission est toute proche, que j’ai la certitude, qu’ensemble, nous avons accompli de belles choses, dont certaines nous paraissaient même impossibles. Je veux enfin leur dire, que notre état d’esprit a considérablement changé. Que désormais, plus rien ne nous est impossible. Que le Bénin a définitivement et véritablement trouvé son chemin pour se développer, enfin et offrir à chacun le bien-être légitimement attendu. Le développement et le bien-être tant attendus, est désormais à notre portée. »

Bénin : Kemi Seba réagit à l’arrestation de son ex-compagne
Kemi Seba : son ex-épouse arrêtée au Bénin

Bénin : Le général Bertin Bada brise le silence après la mort de son épouse
Bénin : L’ONU appelle à la consultation sur les réformes

Diriger le Bénin, appelle désormais à la compétence, a souligné le président béninois : « Diriger la nation Béninoise ne doit plus être perçu comme un droit mais plutôt comme un devoir qui requiert de la disponibilité, de la vision, de la compétence et de l’abnégation. La démocratie se définit désormais au Bénin comme un facteur de développement et du bien-être des citoyens. Elle n’est plus un prétexte de pagaille, de corruption et d’impunité. Au Bénin désormais, il ne suffit plus d’être un harangueur de foule , un vendeur d’illusions proclamé acteur politique, pour s’emparer de notre destin commun, sans autre projet que celui d’en jouir tout seul avec ses partisans. Pour nous diriger… Il faut en être capable. »

Clôturant son message devant les députés, Patrice Talon, a fini par avouer qu’il est difficile de quitter la charge quand on s’aime : « Pour ce qui est de ma dernière apparition ici, permettez-moi de vous exprimer, à vous parlementaire de la neuvième législature, à vos prédécesseurs des huitièmes et septième législature, ma profonde gratitude pour votre disponibilité permanente, votre amabilité, votre bienveillance, votre collaboration républicaine, correctrice et combien efficace, qui m’ont permis d’accomplir, durant, ces deux mandats, selon mes compétences la charge, la noble mission que m’a chargée le peuple Béninois depuis bientôt 10 ans. Il est difficile de se quitter quand on s’aime, mais la grandeur de l’âme, le devoir, l’amour requirent qu’il faut savoir se quitter, savoir se dire au revoir pour laisser la place à d’autres. »

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025