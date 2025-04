Ces dernières heures, Wizkid a nettoyé son Instagram.

Wizkid efface tout sur Instagram : un nouvel album en approche ?

La superstar nigériane Wizkid a supprimé l’intégralité de ses publications sur Instagram. L’artiste d’Afrobeat aisse ainsi ses 18 millions d’abonnés dans le flou et alimentant les spéculations.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que l’artiste lauréat d’un Grammy procède ainsi. En août 2019 et juillet 2022, il avait déjà vidé son compte avant de dévoiler son album More Love, Less Ego.

Si la raison de cette nouvelle disparition numérique reste inconnue, les fans espèrent une annonce imminente ou un projet musical en préparation.