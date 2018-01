Côte d’Ivoire: subtil croche-patte de Guillaume Soro à Ouattara

Guillaume Soro, le président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire a livré un message à la nation qui sonne comme une contradiction au chef de l’Etat Alassane Ouattara. Comme souvent ces derniers mois, l’ancien patron de la rébellion de 2002 a insisté sur le besoin de réconcilier les Ivoiriens par des gestes forts, ce qui n’a pas semblé important dans le discours du président.

Guillaume Soro pointe l'importance de la réconciliation

Guillaume Soro, grâce à son statut de président de l’Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, s’est donné le droit de parler à ses concitoyens après le message à la nation du président de la Republique Alssane Ouattara. Si le premier des Ivoiriens a dressé l’évolution enregistrée par le pays depuis la crise de 2011, il a cependant accordé peu d'importance au volet de la réconciliation entre Ivoiriens, seule façon pourtant de préserver durablement les avancées enregistrées par le pays depuis la fin de la crise.

Sur ce sujet, le patron des Forces Nouvelles (FN) est en désaccord avec la mouvance proche du président Ouattara, son allié contre Laurent Gbagbo. L'ancien premier ministre et ses proches souhaitent la libération des opposants emprisonnés. Ces derniers sont soupçonnés d'activités subversives contre l'autorité de l'État. Malgré l'absence de sérieuses preuves, des condamnations lourdes tombent les unes après les autres. C’est exactement ce point d’achoppement qui ancre la ligne qui sépare désormais les FN de la mouvance présidentielle.

Soro Guillaume et ses proches estiment qu’il est venu le temps de poser des actes concrets allant dans le sens de la réconciliation vraie ainsi que le pardon entre ivoirien.

Dans son message à la nation, Alassane Ouattara a tout juste survolé le sujet alors que l’ancien ministre de Laurent Gbagbo, M. Hubert Oulaye vient d’être condamné à 20 ans de prison dans un procès critiqué pour son manque de sérieux par plusieurs personnalités ivoiriennes, dont l’ancien président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire M. Francis Wodié ainsi que l'ex-allié du président Ouattara, M. Anaky Kobena.

Face au tableau très optimiste dressé par le président Ouattara, Guillaume Soro a déclaré dans son message du Nouvel An 2018 : « L’aube du Nouvel An (2018) m’offre l’occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux. L’année 2017 s’écoule avec son lot de tribulations qui doivent nous inspirer le souffle de persévérer dans la quête de l’humilité, de l’harmonie, de l’union, de la solidarité et du vivre ensemble. C’est ensemble, en promouvant le pardon et la réconciliation que nous parviendrons à une paix durable en Côte d’Ivoire. »

Soro Guillaume insiste sur la paix et la réconciliation

Ce propos du PAN sonne comme un croche-patte au président Alassane Ouattara qui n'accorde aucune importance réelle au sujet. Guillaume Soro va plus loin en expliquant que : « Malgré nos différences, nous avons l’opportunité de garantir un avenir meilleur à notre cher pays en refusant de succomber à la tentation du cynisme. Faisons résolument le choix du pardon et de la réconciliation qui sont des actes de foi et d’humilité. »

Plusieurs Ivoiriens espéraient un geste fort du président Alassane Ouattara envers l’opposition. La libération de plusieurs officiers restés fidèles à Laurent Gbagbo, des leaders de l’opposition et surtout madame Gbagbo, condamnée pour atteinte à la sureté de l’État à 20 ans de prison, était fortement espérée.

Franklin Nyamsi, la plume du PAN, avait déjà publié une analyse sur "les contrastes entre les politiques africaines de réconciliation".

Dans ce papier, s'appuyant sur le retour de l'ancien Président Amadou Toumani Touré au Mali, ce proche de Soro Guillaume estime que "L’exemple malien (...) appelle donc tous les retardataires de la civilisation africaine du 21ème siècle à faire corps avec la triple exhortation de Guillaume Soro le 3 avril 2017 au Palais de l’Assemblée Nationale à Abidjan en Côte d’Ivoire: « Osons le Pardon, Osons la Réconciliation, Osons l’Amour! »

Un rendez-vous manqué donc que Soro Guillaume s’est si subtilement évertué à rappeler au chef de l’État.