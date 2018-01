Les changements importants et positifs de la vision de la Chine de la communauté internationale, selon Wang Yi

À la fin du mois de décembre, le Ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a souligné dans une interview exclusive au Quotidien du Peuple que le 19e Congrès national du Parti communiste chinois a concentré l'attention du monde entier, reflétant de manière concentrée les changements importants et positifs qui sont intervenus dans la « vision de la Chine » de la communauté internationale.

Le ministre Wang Yi évoque le leadership de son pays

Selon Wang Yi, la communauté internationale est de plus en plus d'accord sur la route qu'a choisie la Chine. De même, un nombre croissant de pays reconnaissent que la voie du socialisme à caractéristiques chinoises a non seulement permis à la Chine de parvenir à des réalisations historiques, mais qu'elle a aussi une grande signification théorique et pratique pour la prospérité et les progrès de l'humanité. En d'autres termes, tous les pays devraient choisir eux-mêmes la voie de développement qui convient le mieux à leurs propres conditions nationales et ne devraient pas suivre aveuglément les tendances ni même critiquer les autres pays.

Wang Yi a également souligné que face à un monde turbulent, la Chine, tout en maintenant son propre développement, a aussi proposé des idées et des initiatives systémiques sur la façon de promouvoir la paix et le développement dans le monde, et a démontré la force d'action de leur mise en œuvre. Aujourd'hui, la communauté internationale attend avec impatience d'entrer dans une nouvelle ère dans laquelle la Chine pourra jouer davantage un rôle de moteur de la croissance mondiale et de « stabilisateur » en ce qui concerne la paix mondiale.

Le chef de la diplomatie chinoise a également rappelé que le plan stratégique mis en avant lors du 19e Congrès pour une économie ouverte d'un niveau de développement beaucoup plus élevé, et en particulier la promotion de l'initiative « Une ceinture, une route », a ouvert un espace plus large pour une coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et l'étranger. L'ensemble des pays sont plus optimistes quant aux perspectives de développement de la Chine, attachent plus d'importance aux opportunités qu'elle présente, et le renforcement de la coopération avec la Chine est devenu un consensus universel au sein de la communauté internationale.

(Source : Quotidien du Peuple)