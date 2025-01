La Chine et l’Afrique renforcent leur coopération pour faire face au défi du changement climatique. Lors de sa visite au Congo, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a annoncé le lancement d’un ambitieux projet d’énergie solaire en Afrique. Cette initiative s’inscrit dans une volonté commune de promouvoir un développement durable et respectueux de l’environnement.

La Chine et l’Afrique : coopération pour un avenir vert

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a souligné l’importance accordée par la Chine à la coopération avec l’Afrique dans le domaine de l’environnement. Lors de sa rencontre avec le président congolais, Denis Sassou Nguesso, il a annoncé le lancement du programme « Ceinture solaire de l’Afrique ». Ce projet vise à doter le continent africain d’une infrastructure énergétique propre et durable, en s’appuyant sur le développement des énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire.

Wang Yi a rappelé que la Chine avait déjà investi massivement dans le développement des énergies renouvelables en Afrique, avec une capacité installée de centrales photovoltaïques dépassant 1,5 GW. Il a souligné que cette coopération s’inscrivait dans la droite ligne des propositions du président chinois Xi Jinping, qui a appelé à une modernisation respectueuse de l’environnement, un objectif partagé par les deux parties.

Le ministre chinois a également évoqué la nécessité de renforcer la gouvernance climatique internationale. Il a rappelé que les pays développés devaient assumer leurs responsabilités historiques et fournir un soutien financier et technique aux pays en développement pour les aider à faire face aux défis du changement climatique.

La chine et l’Afrique : une coopération gagnant-gagnant

La Chine et l’Afrique entretiennent une relation de partenariat stratégique fondée sur le respect mutuel et la coopération gagnant-gagnant. Le lancement du programme « Ceinture solaire de l’Afrique » témoigne de la volonté des deux parties de renforcer leur coopération dans des domaines clés tels que l’énergie, l’environnement et le développement durable.

En soutenant le développement des énergies renouvelables en Afrique, la Chine contribue non seulement à lutter contre le changement climatique, mais également à améliorer les conditions de vie des populations africaines en leur offrant un accès plus fiable et durable à l’électricité.

Comme l’a souligné Wang Yi, « la grande attention portée par le président Sassou Nguesso à la question du changement climatique reflète la clairvoyance des dirigeants africains ». Cette prise de conscience collective est essentielle pour relever les défis environnementaux auxquels le monde est confronté.

En conclusion, le partenariat entre la Chine et l’Afrique dans le domaine de l’environnement ouvre de nouvelles perspectives pour un développement durable et respectueux de la planète. Le programme « Ceinture solaire de l’Afrique » est un exemple concret de cette volonté commune de construire un avenir meilleur pour les générations futures.