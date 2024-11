En Chine, la ville de Zhuhai a été le théâtre d’une tragédie lundi soir. Un homme de 62 ans, identifié comme Fan, a délibérément foncé dans une foule réunie dans un centre sportif, faisant 35 morts et 43 blessés.

Des morts et blessés graves dans une attaque à la voiture-bélier à Zhuhai en Chine

Selon les premières investigations, la source de cet acte meurtrier semble être une profonde frustration liée à un récent divorce. En effet, après avoir perpétré son attaque, Fan a tenté de se suicider en se mutilant à l’aide d’un couteau. Il a été rapidement maîtrisé par la police et hospitalisé dans un état grave.

Cette attaque a suscité une vive émotion en Chine, d’autant plus qu’elle survient alors que le pays accueille un important salon aéronautique. Suite à cette situation dramatique, le président Xi Jinping a exprimé sa profonde tristesse et a appelé à ce que les blessés reçoivent les meilleurs soins possibles. Il n’a pas manqué d’ordonner que le coupable soit jugé avec la plus grande sévérité.

Cet événement s’inscrit dans une série d’attaques violentes survenues récemment en Chine. Toute chose alimente beaucoup plus les inquiétudes sur la sécurité publique dans le pays.