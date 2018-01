Rwanda : Des migrants en provenance d’Israël, Kagamé n’en veut pas

Les autorités rwandaises ne sont pas prêtes à accueillir les migrants en provenance d’Israël sur leur territoire. Vendredi 05 janvier, elles ont démenti l’information selon laquelle le Rwanda aurait signé un accord pour accueillir des milliers de migrants expulsés de l’Etat hébreu.

Des migrants expulsés d’Israël cherchent territoire d’accueil

Le pays du président Paul Kagamé, le Rwanda ne veut pas accueillir sur son sol des candidats à l'immigration clandestine en provenance d’Israël. Une information indiquant qu’un accord conclu en ce sens a été démentie par les autorités rwandaises.

Selon Olivier Nduhungirehe, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères du Rwanda qui se confiait à l’AFP, il n’a jamais été question d’un accord entre son pays et l’Etat hébreu pour accueillir des migrants expulsés de ce pays. « Il y a eu des négociations par le passé, mais il n’y a eu aucun accord. Cette histoire d’un accord entre Israël et le Rwanda est une fausse information », a fait savoir M.Nduhungirehe, avant de préciser que ces discussions ont eu lieu il y a de cela trois ans.

Il faut noter que, le mercredi 03 janvier, les autorités israéliennes ont envisagé d’expulser de leur territoire environ 40.000 migrants en majorité du Soudan et de l’Erythrée et en situation irrégulière. Ils sont sommés de quitter l’Etat hébreu avant le mois de mars avec une mesure d’accompagnement de 3.000 euros pour ceux qui accepteront de partir et la prison d’une durée indéterminée pour ceux qui resteront.

Rappelons que le 22 novembre 2017, les autorités rwandaises avaient indiqué être prêtes à accueillir sur leur territoire 30.000 migrants en provenance de la Libye, vivant dans des conditions difficiles et victimes d’esclavage.