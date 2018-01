Pénurie en carburant d’aviation, le gouvernement congolais veut rassurer

Les compagnies aériennes qui desservent Brazzaville et Pointe noire ont du mal depuis bientôt une semaine à s’approvisionner en kérosène . Face à la pénurie en carburant d’aviation qui perdure et qui a occasionné les déroutements de plusieurs vols ainsi que le courroux de centaines de passagers, Jean-Marc Thystere TCHICAYA, le ministre des hydrocarbures, tente de rassurer.

Pénurie en carburant d’aviation, Jean-Marc Thystere TCHICAYA explique les raisons

Dans un communiqué en date du dimanche 28 janvier 2018 dont notre rédaction a eu copie, le ministre des hydrocarbures a expliqué que la pénurie en carburant d’aviation qui perdure depuis deux semaines au Congo se justifie par une non-conformité du carburant importé et l’insuffisance de la production locale.

« Il a été constaté après la dernière importation de Jet A réalisé par notre pays, que les produits concernés ne répondaient pas aux spécificités techniques et légales preuves en République du Congo. Cette situation a entrainé un déclassement de ses produits en pétrole lampant », a expliqué le ministre Jean-Marc Thystere TCHICAYA

En dépit des efforts consentis par les autorités pour pallier à cette pénurie en carburant d’aviation, la production locale disponible s’est trouvée insuffisante pour garantir l’avitaillement des compagnies aériennes.

« La production CORAF-Congolaise de Raffinage- n’a pas permis de compenser le déficit en Jet A dont la pénurie a été accentuée en raison d’une production stockée dans les dépôts SCLOG-Société Commune de Logistique- et Hydrants des aéroports, déclarée impropre à la consommation du fait de sa faible conductivité », renseigne le ministre.

Il rassure cependant les différents clients qui desservent Brazzaville et Pointe noire que « les travaux urgents de vidange des bacs de la CORAF et de la SCLOG sont entrepris depuis le 26 janvier 2018 et devraient s’achever ce lundi 29 janvier 2018 ».

À en croire le ministre TCHICAYA, le JET A sera « remis à la disposition du public et des compagnies aériennes dans les tout prochains jours ».

Depuis la pénurie en carburant d’aviation, plusieurs vols commerciaux à l’instar d’Air France, Air Côte d’Ivoire, Ethiopian Airlines et Royal Air Maroc, ont été contraints de dérouter pour d’aucuns vers l’aéroport international Ndili de Kinshasa et pour d’autres vers l’aéroport international de Libreville au Gabon.