Chine : Lancement de la construction des sites et infrastructures des JO d'hiver de 2022

Avec la fin des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, les JO d'hiver sont entrés officiellement dans le «cycle de Beijing». Debut mars, Zhang Jiandong, maire adjoint de Beijing et Vice-président exécutif du Comité d'organisation des jeux d'hiver olympiques et paralympiques de Beijing 2022, a déclaré que la construction des sites et infrastructures des Jeux olympiques d'hiver de Beijing a été lancée partout.

Beijing fait sa mue pour recevoir les JO d'hiver de 2022

Selon les dernières informations, le nouvel aéroport de Beijing et le train à grande vitesse reliant les trois principaux sites de compétition - Beijing, Yanqing et Zhangjiakou - devraient tous être prêts pour subir des tests pré-Jeux olympiques d'ici la fin de 2019.

De son côté, Zhang Yu, responsable de la communication et de l’information du Comité des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing, a annoncé le 24 février que, grâce à la nouvelle liaison ferroviaire à grande vitesse, il ne faudra désormais que 20 minutes pour rejoindre Yanqing et 50 minutes pour aller à Zhangjiakou.

Zhang Jiandong a par ailleurs déclaré que l'étape suivante consiste désormais à faire du bon travail dans la construction des sites et infrastructures des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, de promouvoir globalement le soutien en matière d'organisation et de service pour les événements, et d’encourager vigoureusement la popularisation des sports d’hiver et de glace et le développement de sports d'hiver et la popularité de sports d'hiver compétitifs. Cette année, il sera également nécessaire de faire un bon travail de collecte des projets de mascottes.

Une des caractéristiques importantes des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing sera de tirer le meilleur parti de l'héritage des Jeux olympiques de 2008. Ainsi, de nombreux sites seront issus de la transformation d’anciens sites des Jeux olympiques d'été ; quant au bureau du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing, qui se trouve dans le Parc Shougang, il est tout simplement issu de la transformation d’une ancienne usine.

La cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, au Stade olympique de Pyeongchang, le 25 février 2018. La photo montre le spectacle «8 minutes pour Beijing» donne à l’occasion. (Photo / Site officiel du Comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Beijing)

(Source : Le Quotidien du Peuple)