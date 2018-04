Mali : Le congrès pour la justice dans l’ Azawad dissout

Le porte-parole de la Coordination des mouvements de l’Azawad (Cma, ex-rebellion), Ilad Ag Mohamed a annoncé dimanche la "dissolution" du Congrès pour la justice dans l’azawad, tout en se réjouissant du "ralliement des forces politique, sociale et militaire au Mouvement national pour la libération de l’azawad (MNLA)", à compter du "31 mars" dans un communiqué.

Samedi, le Congrès pour la justice dans l'Azawad, a annoncé son "autodissolution" et son "adhésion" au Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, "à compter du 31 mars".

"La Cma salue la décision du chef d’état-major militaire et du premier vice-président du CJA, entérinant la dissolution dudit mouvement", a déclaré M. Ilad, qui se "réjouit du ralliement des forces politique, sociale et militaire du CJA, au profit du Mouvement National pour la Libération de l'Azawad (MNLA) le samedi 31 mars 2018", dans une note.

M. Mohamed, a dit accueillir à "bras ouverts et avec humilité" cette décision "mûrement réfléchie" du mouvement de la justice de l’Azawad, ajoutant que la Cma "reste ouverte à tous les Azawadiens disposés à jouer un rôle plus actif et plus accru pour voir le bien-être de (leur) population".

Attitude "hautement responsable" qui amener "à coup sûr "l'unité et la cohésion.

Selon la coordination (Cma), cette attitude "hautement responsable renfoncera à coup sûr l´unité et la cohésion sociale des Azawadiens, ajoutant qu'ils "demeurent un souci majeur" de celle-ci.

Ilad Ag Mohamed a saisi cette "opportunité" pour demander à tous les Azawadiens d’emboîter le pas au Congrès pour la justice dans l’azawad (CJA), afin mener "un combat commun pour la mise en œuvre intégrale et diligente de l’accord", a-t-il conclu.

La coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), est une alliance de plusieurs groupes rebelles, créée en 2014 au cours de la guerre du Mali, alors que le Congrès pour la justice dans l’azawad, est un mouvement politique et militaire touareg formé en 2016, pendant la guerre dudit pays.