Mali : Assimi Goïta relève le colonel Alpha Yaya Sangaré de ses fonctions

Assimi Goïta - Mali
Assimi Goïta - Mali

Au Mali, dans un décret signé par le général Assimi Goïta et publié le 12 décembre 2025, le colonel Alpha Yaya Sangaré a vu son statut de militaire officier de la Gendarmerie nationale prendre fin. La décision, qualifiée de « mesure disciplinaire », fait suite à un Conseil d’enquête tenu le 1er décembre.

Mesures disciplinaires au Mali : Assimi Goïta retire le statut de militaire au colonel Alpha Yaya Sangaré

Selon le décret signé par le général Assimi Goïta, le colonel Alpha Yaya Sangaré « est radié des effectifs des Forces armées et de sécurité à compter de la date de signature du présent décret ». Ceci, conformément aux textes encadrant le statut militaire au Mali. Le document fait référence au procès-verbal du Conseil d’enquête sans détailler les faits ayant motivé la sanction.

Pour rappel, le colonel Sangaré avait déjà fait parler de lui en 2023 avec la publication de son ouvrage Mali : le défi du terrorisme en Afrique. L’ouvrage avait suscité des réactions contrastées dans les milieux politiques et sécuritaires. Aucun lien officiel n’a été établi entre ce livre et la procédure disciplinaire.

En mars 2024, Sangaré avait été interpellé à Bamako, capitale du Mali sans que les autorités ne communiquent sur les motifs exacts de son arrestation.

