Ouattara et Bédié installent le sénat jeudi à Yamoussoukro

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara sera accompagné jeudi à Yamoussoukro (Centre, capitale politique de la Côte d’Ivoire), de l’ancien président Henri Konan Bédié, pour l’installation du tout premier Sénat ivoirien, dont les sénateurs ont été élus le 24 mars 2018, a appris ALERTE INFO, auprès de la présidence.

Une décision intervenue, après une rencontre Ouattara-Bédié

Dans la soirée de mardi M. Ouattara et son grand allié au sein de la majorité présidentielle, le chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Konan Bédié ont assuré s’être accordés pour la création d’un parti unifié, devant naître de la fusion de leurs formations politiques respectives, après un tête-à-tête d’un peu moins de 2h au Palais présidentiel à Abidjan.

"Au terme de la rencontre, le président de la République et le président du PDCI-RDA ont adopté le principe de l’accord politique pour la création d’un parti unifié dénommé «le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix-RHDP»", a-t-on lu dans le communiqué final suite au tête-à-tête et dont copie a été distribuée aux journalistes présents.

"Ils ont réaffirmé que la création du parti unifié RHDP vise à poursuivre l’œuvre de développement et l’action politique du Président Félix Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire".

Pour terminer, les deux leaders ont appelé leurs partisans "à faire preuve de retenue dans leurs propos et leurs actes".

Cette rencontre, la première depuis de longs mois entre les deux hommes, qui se rencontraient beaucoup plus régulièrement autrefois, est intervenue dans un contexte de tensions entre leurs deux partis sur les sujets du parti unifié et de l’alternance en 2020.

Alors que le Rassemblement des républicains (RDR), le parti de M. Ouattara, pousse pour que le parti unifié soit constitué "avant 2020", le PDCI d’Henri Konan Bédié était plutôt favorable à une mise en place après la présidentielle de 2020. Et demandait surtout avec insistance que la question de l’alternance en sa faveur soit tranchée.

Pour le RDR, c’est à l’intérieur du parti unifié que la question de l’alternance devrait être résolue.