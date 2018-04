Alassane Ouattara améliore le statut du corps préfectoral en CI

Le président ivoirien Alassane Ouattara a élevé jeudi à Yamoussoukro (capitale politique), le corps préfectoral "au rang des grandes institutions" de la Côte d’Ivoire, lors d’une rencontre d’échange avec cette frange de l’administration.

Le président Alassane Ouattara offre 200 millions FCFA au corps préfectoral

"Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité, Sidiki Diakité m’a régulièrement fait part de vos préoccupations notamment celles relatives à vos conditions de travail", a affirmé M. Ouattara, avant d’annoncer cette décision.

"Je prends l’engagement d’aligner votre statut à celui des autres corps", a fait savoir le chef de l’exécutif ivoirien, suscitant un long standing ovation des préfets qui n’ont pas caché leur joie.

Alassane Ouattara qui a précisé que cette mesure "vise à améliorer les conditions de vie des 31 circonscriptions préfectorales", leur a offert une somme de 200 millions de FCFA pour renforcer les caisses de leur mutuelle.

Avec le passage au rang des grandes institutions en Côte d’Ivoire tel qu’annoncée par Alassane Ouattara, les préfets ivoiriens pourraient avoir presque les mêmes traitements et avantages que les diplomates accrédités en terre ivoirienne.





"Nous sommes parfaitement conscients que la lourde tâche que vous exercez nécessite une amélioration de vos conditions de travail. C’est pourquoi, je me suis personnellement engagé à faire en sorte que votre présence rassure et qu’elle témoigne véritablement de la présence de l’Etat dans vos circonscriptions", a-t-il soutenu le président.



S’agissant du parc auto vieillissant des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, Alassane Ouattara a estimé qu’il estimé qu’"il est nécessaire de maintenir le parc automobile en état de bonne marche et de rénover des résidences et bureaux".



Etant donné que "ce travail s’effectue dans le cadre des programmations budgétaires annuelles", Alassane Ouattara a promis "y accorder une attention particulière".



Le chef de l’Etat ivoirien a promis de rééditer chaque année, cette rencontre avec le corps préfectoral.

Le président a par ailleurs rappelé que "tous ceux qui commettent (des) actes" d’incivisme dans les villes "seront arrêtés et jugés", estimant que "s'attaquer à ceux qui représentent l'Etat est sauvage".