Madagascar : Le 1er tour de la présidentielle, prévu le 7 novembre

A Madagascar, le Premier ministre de consensus malgache, Christian Ntsay nommé début juin a enfin dévoilé vendredi la date du 1er tour des élections présidentielles sur la grande île, fixé au 07 novembre 2018, conformément à la proposition de la Commission électorale nationale indépendante.

La dernière présidentielle à Madagascar a eu lieu en décembre 2013

Selon le calendrier du scrutin présidentiel à Madagascar, un éventuel second serait fixé au 19 décembre, si aucun candidat n’obtient plus de 50 % au premier tour.

Le Premier ministre malgache a dit espérer que ces dates renforceront ‘‘l'apaisement politique’’ et conduiront, ‘‘à une vraie élection qui va résoudre le problème de Madagascar’’. Nommé le 04 juin à la primature, Christian Ntsay a nommé et présenté une semaine plus tard un nouveau gouvernement de 30 ministres, au palais présidentiel de Lavoloha à Antananarivo.

Quatre membres du Mapar, parti de l’ancien président de la transition, Andry Rajoelina et deux membres du Tim, parti de l’ancien président Marc Ravalomanana composent ce nouveau gouvernement d’union.

D’anciens ministres du parti présidentiel font aussi partie de ce gouvernement malgache, dont la majorité des ministres sont acquis à la cause de l’actuel président de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina.

Fin avril, la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a ordonné la dissolution du gouvernement et la mise en place d’un gouvernement d’union nationale, à la suite d’une requête de 73 députés de l’opposition qui demandaient la déchéance du président de la République.

Depuis fin avril, les tensions sont vives entre le président et l'opposition, et l’absence de dates fermes pour le scrutin y contribuait.

La date finalement retenue pour le premier tour est conforme à une proposition de la Ceni, même si elle s’éloigne quelque peu des souhaits de la Haute cour constitutionnelle.

L’institution avait exigé que l'élection présidentielle soit organisée d'ici la fin de la saison sèche, c’est-à-dire septembre ou octobre. La dernière présidentielle en 2013 avait eu lieu en décembre.