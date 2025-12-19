Loto Visa suspendu pour cette raison

Les États-Unis ont suspendu le programme Loto Visa. Cette décision radicale a été annoncée par la ministre américaine de la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Elle a indiqué que cette mesure prend « immédiatement » effet dès ce vendredi 19 décembre 2025.

États-Unis : le programme Loto Visa suspendu après la fusillade à l’université Brown

Les autorités américaines ont pris la radicale décision de suspendre immédiatement le programme Loto Visa après la fusillade survenue à l’université Brown. Selon les informations communiquées par les services de sécurité, le principal suspect est un bénéficiaire de ce programme qui a fait entrer des milliers de migrants aux États-Unis.

Sur le réseau social X, la ministre américaine de la Sécurité intérieure a indiqué que Claudio Manuel Neves Valente est entré aux États-Unis en 2017 grâce à un visa obtenu dans le cadre du programme de visa de diversité (DV1). Il est également détenteur d’une carte verte.

Kristi Noem rappelle qu’en 2017, le président Donald Trump avait exprimé son intention de mettre fin à ce programme. Le président américain avait envisagé cette décision suite à l’attentat dévastateur perpétré à New York par un terroriste de l’EI, entré dans le cadre du programme DV1. L’attaque a fait huit morts.

Initié en 1990, le programme Loto Visa. Il consiste à la délivrance de cartes de résident aux États-Unis à quelque 50 000 personnes chaque année. Même s’il s’agit à la base d’une loterie, les demandeurs doivent remplir un certain nombre de critères d’éligibilité. En Afrique, le Soudan, le Cameroun et l’Algérie obtiennent les plus grands nombres de candidats sélectionnés. Le Soudan, le Cameroun et l’Algérie obtiennent les plus grands nombres de candidats sélectionnés en 2025.