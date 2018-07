Côte d'Ivoire : Clash au RHDP, la fortune de Bédié menacée ?

La mésentente entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié au sujet du Parti unifié pourrait fortement porter préjudice à l'un comme à l'autre. Mais principalement au président du PDCI à qui le président Ouattara a décidé de couper les vivres.

Refus d'adhérer au RHDP, Henri Konan Bédié joue gros

Le quitte ou double, c'est bien à ce jeu que se livre Henri Konan Bédié pour la présidentielle de 2020. Déterminé à faire d'un militant issu de son parti, le candidat de la coalition au pouvoir pour la prochaine élection présidentielle, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) s'est engagé dans un bras de fer fratricide contre Alassane Ouattara. En témoigne son refus catégorique de participer à l'Assemblée générale constitutive du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Cependant, cette fronde au sein de la majorité présidentielle est d'ores et déjà en train de produire ses premiers effets. En effet, le président Alassane Ouattara a fermé le robinet à son « aîné », ainsi que le révèle Jeune Afrique : « La présidence a cessé de lui (Henri Konan Bédié, NDLR) verser quelques millions de francs CFA – certaines sources avancent le chiffre de 25 millions – tous les mois. »

En vertu de son statut d'ancien président ivoirien, le Sphinx de Daoukro pourrait désormais se contenter que des 9,5 millions de F CFA par mois (14500 euros) liés à son statut. Mais, « connu pour son goût de l’argent et des honneurs », comme fait remarquer le confrère, la tâche ne sera pas du tout aisée pour le président du vieux parti qui pourrait se voir couper de nombreux avantages (véhicules, personnel de sécurité, cabinet, remboursement des frais) dont il bénéficie sous le régime Ouattara. L'avion présidentiel qui lui est prêté de temps à autre pourrait ne plus l'être. C'est dire combien Bédié joue gros en tenant tête à Alassane Ouattara pour le Parti unifié.

La richesse de Bédié en péril ?

Ministre de l'Economie et des Finances de feu Félix Houphouët-Boigny de 1966 à 1977, alors que se réalisait le miracle ivoirien, Henri Konan Bédié a également fêté sa fortune évaluée à cette époque à 7 milliards de FCFA.

Collectionneur d'objets d'art, amateur de belles et bonnes choses, le président Bédié est à la tête d'une des plus importantes fortunes du pays. Ses immenses biens dont la valeur exacte relève d'un secret d'Etat proviennent de ses investissements dans l'immobilier, à Abidjan et en France, ainsi que de ses immenses plantations de café, de cacao et d'hévéa, dans l'Est et dans l'Ouest du pays.

Mais qu'adviendra-t-il si en Côte d'Ivoire, ces investissements sont frappés par l'impôt et d'autres taxes, si tant est qu'il en était privé jusque-là ? La récente procédure de biens mal acquis ouverte contre les présidents feu Omar Bongo Ondimba, Dénis Sassou N’ Guesso, ou encore le vice-président équato-guinéen Teodorin Obiang N'Guema était également ouverte contre lui dans l'Hexagone ?

Loin d'affirmer que la fortune du président Bédié serait acquise par des voies qui nécessitassent qu'on s'y intéresse de près, mais toutes les procédures ouvertes contre des dirigeants africains laissent envisager toutes sortes d'éventualités.

Notons par ailleurs que personnalités de l'ancien régime de Laurent Gbagbo ont vu leurs comptes bancaires gelés par les nouvelles autorités ivoiriennes. Comparaison n'est certes pas raison, mais ne dit-on pas qu'en politique, tous les coups sont permis ?