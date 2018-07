Côte d'Ivoire : Affaire Agrobusiness, les déboires d'Agronomix en France

Après le scandale de l'Agrobusiness en Côte d'Ivoire, la société Agronomix a tenté de reprendre ses activités dans l'Hexagone. Mais les autorités françaises ont mis leurs ressortissants en garde contre les offres proposées par la société d'origine ivoirienne.

Les Français mis en garde contre Agronomix

L'année 2017 a été émaillée par le scandale de l'agrobusiness en Côte d'Ivoire. Monhevea.com, filiale du groupe Agronomix, Gram's, Agrizinzt et Agrofinances, et plus d'une vingtaine de promoteurs avaient en effet recueilli plus de 53 000 souscripteurs, leur proposant des bénéfices allant à plus de 200% sur une période relativement très courte. Le montant total de ces souscriptions est évalué à plusieurs dizaines de milliards de FCFA.

Les autorités ivoiriennes avaient interrompu les activités des sociétés d'agrobusiness et décidé de saisir les comptes bancaires desdites sociétés afin de procéder au remboursement des milliers de souscripteurs. Cependant, Yapi Christophe Honoré, le DG d'Agronomix S.A avait proposé, en décembre 2017, un chronogramme pour le remboursement de ses souscripteurs.

Alors que l'affaire est encore pendante devant la justice ivoirienne, et que Plusieurs personnes avaient par ailleurs été incarcérées, ladite société tente de resurgir en France en lançant à nouveau ses activités, 19 mois après le scandale en Côte d'Ivoire.

Cependant, l'Autorité des marchés financiers a produit un communiqué, ce 11 juillet, pour attirer l'attention des Français sur les risques encourus en adhérant à l'offre d'Agronomix : « L’Autorité des marchés financiers (Amf) attire l’attention du public sur les activités du groupe Agronomix et de sa filiale Agronomix France, exercées sur le territoire français. Le groupe Agronomix via sa filiale Agronomix France dont le bureau commercial est situé au 12 rue du Colonel Oudot, 75012 Paris, propose aux investisseurs en France, de financer des activités agricoles en Côte d’Ivoire pour, par exemple, un retour sur investissement de plus de 200 % au bout de 6 mois et 2 semaines. »

Poursuivi, l'AMF prévient : « Ni le groupe Agronomix, ni sa filiale Agronomix France ne bénéficient d’une autorisation pour exercer une activité régulée par l’Amf sur le territoire français. » Ainsi, toute personne qui y investirait ses sous sans « un socle minimal d’informations sur les sociétés ou intermédiaires qui proposent le produit (identité sociale, pays d’établissement, responsabilité civile, règles d’organisation...) » s'exposerait à des pertes.