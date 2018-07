Diamond League Monaco 2018 : Ta Lou et Ahouré raflent la mise

Marie-Josée Ta Lou et Murielle Ahouré ont plané sur les 100m dame à la Diamond League 2018 à Monaco. Les deux sprinteuses ivoiriennes ont encore hissé haut, le drapeau de la Côte d'Ivoire et de l’Afrique toute entière.

Marie-Josée Ta Lou devance Murielle Ahouré à Monaco

Le meeting de la Diamond league qui s'est tenu à Monaco, ce vendredi, a été un plein succès pour les athlètes ivoiriennes. Marie-Josée Ta Lou et Murielle Ahouré se sont en effet imposées sur les 100m dame de cette compétition.

Après avoir dominé les débats au cours de l'année, c'est à juste titre que les Eléphantes sprinteuses ont ravi la médaille d'or pour Ta Lou (10"89) et d'argent pour Ahouré (11"01) devant la jamaïcaine et médaillée olympique Elaine Thompson (11"02).

Cette performance qui est loin d'être une surprise se dessinait d'ores et déjà à travers les diverses prestations des Ivoiriennes dans les neuf premières étapes de la Ligue de Diamant. Murielle Ahouré, première au classement général avec 30 points avait remporté son dernier meeting à Sotteville. Quant à Marie-Josée Ta Lou, deuxième avec 24 points, elle a remporté six courses aux Mondiaux d'athlétisme (Doha, Eugene, Rome Montreuil, Székesfehérvar et Lausanne). Elle détient également le record sur 100m avec un chrono de 10"85 dans la capitale qatarie. Elles étaient les favorites pour cette 10e étape, et elle ont réussi à tenir leur rang.