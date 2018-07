Côte d'Ivoire : Soro plus en vue sur RFI et France 24 que Ouattara

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le temps d'antenne entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro sur les médias français tourne en faveur du second nommé, ce qui irrite quelque peu l'entourage du président ivoirien, apprend-on de koaci.com.

Guillaume Soro, le nouveau chouchou de la presse française

Guillaume Soro ne passe plus de temps de temps en France sans qu'il ne soit pris en chasse par des paparazzis pour lui arracher une interview. Cette observation s'est une fois de plus vérifiée avec l'entretien accordé au binôme RFI - France 24, ce dimanche 22 juillet. Cependant, une vive polémique est en train de prendre de l'ampleur à Abidjan. Il s'agit en effet de la présence médiatique du président de la République et du chef du Parlement sur les medias français.

A en croire le site ivoirien, il est accordé plus de temps à Soro Guillaume plus qu'à Alassane Ouattara sur les chaînes françaises (RFI, France 24). Comme illustration, ce site a évoqué la vingtaine de minutes accordée à Soro, en comparaison à la douzaine de minutes accordée au président Ouattara sur ces mêmes chaînes. Cette dichotomie a donc provoqué le courroux de l'entourage du chef de l'Etat ivoirien qui s'est aussitôt déchaîné contre les réalisateurs de ces différentes émissions.

Notons à toutes fins utiles que les relations entre Alassane Ouattara et Guillaume Kigbafori Soro sont loin d'être au beau fixe ces derniers temps. La pomme de discorde entre le président ivoirien et le président de l'Assemblée nationale est indéniablement la présidentielle de 2020. Parviendront-ils à accorder leurs violons avant ce scrutin ? Bien malin qui pourra pronostiquer juste.