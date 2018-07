Chine : Xi Jinping invite à une nouvelle décennie d'or pour les BRICS

Le président chinois Xi Jinping a appelé les BRICS à poursuivre la coopération mutuellement bénéfique, l'innovation, la croissance inclusive et le multilatéralisme afin de réaliser le développement commun pour les marchés émergents.

A Johannesburg, Xi Jinping booste les BRICS

Dans son discours adressé au Forum commercial du 10e Sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud, Xi Jinping a salué les contributions remarquables des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) dans la reprise et la croissance de l'économie mondiale au cours de leur première décennie de coopération.

"Nous devons poursuivre la coopération des BRICS dans ce processus historique de transformation globale, et nous devons promouvoir le développement de nos propres pays dans le processus historique du développement commun des BRICS et des autres pays du monde, afin d'enregistrer de nouvelles avancées dans la prochaine décennie d'or", a affirmé le leader chinois devant quelque 1.200 responsables gouvernementaux et entrepreneurs.

Le président chinois Xi Jinping a partagé ses réflexions sur les changements que le monde va suivre au cours de la prochaine décennie, estimant que la prochaine décennie sera une décennie cruciale, dans laquelle de nouveaux moteurs de la croissance vont remplacer les anciens, entraînant une accélération des changements au sein du paysage international et de l'alignement international des forces, ainsi qu'une refonte en profondeur du système de gouvernance mondiale.

"Nous, les pays des BRICS, devons rester à la pointe des tendances historiques, nous saisir de toutes les nouvelles opportunités de développement, relever ensemble les nouveaux défis, et jouer un rôle constructif dans la mise en place d'un nouveau modèle de relations internationales et la création d'une communauté de destin pour l'humanité", a dit le président chinois.

Economie ouverte et multilatéralisme

Le président chinois a par ailleurs proposé que les pays des BRICS défendent la coopération mutuellement bénéfique pour construire une économie ouverte, poursuivent l'innovation et saisissent les opportunités de développement, visent une croissance inclusive pour bénéficier aux peuples de tous les pays, fassent respecter le multilatéralisme et améliorent la gouvernance mondiale.

"Nous devons refuser toute guerre commerciale, car celle-ci ne fait aucun vainqueur", a déclaré M. Xi. "L'hégémonie économique est encore plus indésirable, car elle nuirait aux intérêts collectifs de la communauté internationale ; quiconque suit cette trajectoire finit par se nuire à lui-même".

Il a également affirmé que les pays des BRICS devraient promouvoir, de toutes leurs forces, une économie mondiale ouverte, rejeter avec détermination l'unilatéralisme et le protectionnisme, promouvoir la libéralisation et la simplification du commerce et des investissements et orienter ensemble l'économie mondiale vers plus d'ouverture, d'inclusivité, d'équilibre de la croissance et de résultats bénéfiques pour tous.

Les pays des BRICS devraient également accroître leur rendement en termes d'innovation, renouveler les moteurs de la croissance, faire avancer les réformes structurelles et stimuler la coopération et les échanges internationaux en matière d'innovation, de façon à permettre à davantage de pays et de peuples de bénéficier des avancées scientifiques et technologiques, a estimé M. Xi.

Evoquant la croissance inclusive, M. Xi s'est exprimé en ces termes : "Nous devons renforcer la coopération avec l'Afrique, soutenir son développement et faire de la coopération BRICS-Afrique un modèle pour la coopération Sud-Sud".

Concernant la gouvernance mondiale, M. Xi a affirmé que les BRICS devraient soutenir le multilatéralisme. Il a exhorté toutes les parties à observer pleinement les réglementations internationales adoptées et à traiter tous les pays comme des égaux, quelle que soit leur taille.

"L'ordre international actuel n'est bien entendu pas parfait. Mais dès lors qu'il repose sur des règles, qu'il vise à être équitable et pose pour objectif des résultats bénéfiques pour tous, il ne doit pas être rejeté à volonté, et encore moins démantelé et reconstruit depuis le début", a estimé M. Xi.

Il a en outre appelé les pays des BRICS à promouvoir une sécurité commune, complète, coopérative et soutenable, à défendre fermement le régime de commerce multilatéral, à faire avancer la réforme de la gouvernance économique mondiale et à faire entendre la voix des marchés émergents et des pays en développement en améliorant leur représentation.

Les opportunités offertes par la Chine

Notant que cette année marquait le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture de la Chine, M. Xi a déclaré que Beijing avait exploré la voie de la construction d'un socialisme à la chinoise tout en contribuant à la paix et au développement de l'humanité ainsi qu'à son propre développement.

"Nous prendrons activement part à la coopération Sud-Sud pour générer davantage d'opportunités de développement commun pour les marchés émergents et les pays en développement", a déclaré M. Xi.

La Chine accueillera la première édition de la China International Import-Expo à Shanghai en novembre, une initiative majeure pour soutenir fermement la libéralisation commerciale et ouvrir son marché. L'exposition sera une nouvelle plateforme d'accès au marché chinois pour le monde entier.

A ce jour, plus de 130 pays et régions ainsi que plus de 2.800 entreprises ont confirmé leur participation et plus de 150.000 acheteurs chinois et étrangers sont attendus, a indiqué M. Xi.

En septembre, la Chine et plusieurs pays africains se réuniront à Beijing à l'occasion du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), a rappelé M. Xi, estimant que ce sommet permettrait à la Chine et à l'Afrique de poursuivre une coopération de haute qualité, mutuellement bénéfique et favorable au développement commun.

"La Chine et les pays africains sont naturellement de bons amis, de bons frères et de bons partenaires, et la coopération sino-africaine est un bel exemple de coopération Sud-Sud", a affirmé le président chinois.

Dans son discours, M. Xi a également reconnu le rôle des entreprises dans la coopération économique des BRICS, appelant les entrepreneurs à contribuer davantage à la deuxième décennie d'or de la coopération des BRICS.

Citant l'une des célèbres formules de Nelson Mandela, M. Xi a indiqué que l'histoire de la coopération des BRICS était le voyage de cinq pays escaladant de hautes montagnes pour atteindre de nouveaux sommets.

"Je suis convaincu que tant que nos cinq pays avanceront ensemble, nous atteindrons de nouveaux sommets et de nouvelles hauteurs en contribuant encore plus à la paix et au développement de l'humanité", a-t-il déclaré.

(Source : Quotidien du Peuple)