Mali/Scrutin 1er tour: L'APF appelle à la publication des résultats bureau par bureau

Le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), Jacques Krabal, a appelé à la publication des résultats du premier tour de la présidentielle au Mali "bureau par bureau de vote", avant le second tour prévu dimanche, selon "les standards démocratiques internationaux partagés" en Afrique, dans une communiqué mercredi.

Mali, l' APF réclame la publication par bureau

M. Krabal "se réjouit de la diffusion de la liste définitive des bureaux de votes non ouverts au 1er tour et engage, avant la tenue du 2nd tour de scrutin, à la publication des résultats du 1er tour, bureau par bureau de vote, en application des standards démocratiques internationaux partagés notamment sur le continent africain", peut-on lire dans la note.

Tout en saluant "l’engagement démocratique du peuple malien, exprimé à chaque étape du processus électoral et en particulier lors du premier tour", l’Apf a "vivement" recommandé le "renforcement de la concertation et du dialogue entre les différentes forces politiques afin que l’ensemble des acteurs puisse accepter les résultats" du second tour.

Selon les résultats définitifs proclamés mercredi par la Cour constitutionnelle, le président sortant Ibrahim Boubacar Kéïta dit IBK (41,7%) et le chef de file de l’opposition Soumaïla Cissé (17,7%), arrivent en tête du premier tour, confirmant, à quelques chiffres près, les résultats provisoires du ministère de l’Administration territoriale (en charge des élections), prononcés de façon globale en direct de la télévision nationale le 02 août.

Depuis ce jour, les candidats de l’opposition, y compris M. Cissé, ne cessent de réclamer la "publication des résultats bureau de vote par bureau de vote", tout en dénonçant des "irrégularités", entre tor le "bourrage d’urnes", lors du scrutin.

Plus de huit millions de Maliens étaient appelés le 29 juillet à élire leur futur président parmi 24 candidats. Pour diverses raisons dont des "attaques à main armée", le scrutin n’a pu avoir lieu dans 716 bureaux de vote sur 23.041 au total, selon le gouvernement.