Une ONG s’engage pour la libération de Laurent Gbagbo et Blé Goudé

L’ONG, jeunesse panafricaine, à travers une pétition adressée à la Cour pénale internationale et à la communauté internationale, s’est engagée pour la libération de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et un de ses ministres Charles Blé Goudé, détenus à la CPI, depuis près de sept ans, sur son site internet.

Une organisation panafricaine réclame la libération de Laurent Gbagbo et Blé Goudé

"L’ONG jeunesse panafricaine (JEPA) en collaboration avec les organisations de la société civile africaine vous présente cette pétition relative à la déportation et à l’incarcération injuste du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goude", lit-on sur le site internet de l’organisation non-gouvernementale.

Pour cette organisation, " l’incapacité du procureur de la cour, Mme Fatou Bensouda à justifier ladite théorie du complot ourdi par le président Gbagbo pour se maintenir au pouvoir", mentionne la pétition.

Le président Gbagbo et le ministre de la jeunesse, Charles Blé Goudé, sont jugés pour "crimes contre l’humanité" en Côte d’Ivoire.

Le 1er octobre prochain, la CPI se prononcera sur la requête de Me Emmanuel Altit demandant l'acquittement de Laurent Gbagbo.

Lors des violences qui ont suivi le refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à Alassane Ouattara, son rival victorieux à la présidentielle du 28 novembre 2010, plus de 3.000 personnes avaient été tuées.

Le 13 août, Armand Ouégnin, président de la plateforme d’opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), a demandé aux Ivoiriens de sécher leurs larmes et que Laurent Gbagbo reviendra très bientôt, ajoutant que Gbagbo viendra pour la réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire.

Notons que le 1er octobre prochain, se tiendra à La Haye une audience sur l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé suite à une requête de leurs avocats. Pour beaucoup d'observateurs, cette audience est très capitale pour les deux Ivoiriens qui espèrent, comme l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, d'être acquittés.