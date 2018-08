Côte d'Ivoire : Famoussa Coulibaly (UDPCI) défie le RHDP unifié à Divo

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Famoussa Coulibaly est déterminé à en découdre avec le candidat RHDP unifié à Divo. Pour le député UDPCI de Divo, la candidature du ministre Amédé Kouakou aux Municipales n'a nullement fait l'objet d'un consensus.

Municipales, la bataille Amédé Kouakou / Famoussa Coulibaly aura lieu

Le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Parti unifié, est au bord de l'implosion dans la localité de Divo. En témoigne la bataille électorale qui s'annonce entre Famoussa Coulibaly et Amédé Kouakou. En effet, le premier cité, député issus de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), est très remonté contre le RHDP unifié dans la mesure où il estime que la candidature du ministre Amédé Kouakou a été imposée au mépris de toute considération.

Le Parlementaire proche d'Albert Toikeusse Mabri indique pourtant avoir constitué de longue date une équipe de campagne pour conquérir la Mairie de Divo. Aussi, le fait de ne l'avoir par approché pour une conciliation ou un retrait de sa candidature sous conditions constitue-t-il un affront qu'il entend laver. Pour ce faire, il a déposé sa candidature, ce 29 août, en tant qu'indépendant pour le scrutin municipal à Divo.

Notons que le jeune député bénéficie d'un soutien populaire dans cette localité où son élection durant les législatives avait été invalidée pour cause de violences. Mais il avait fini par s'imposer au candidat soutenu par le Maire Amédé Kouakou.

Certains de ses proches affirment qu'« on a voulu l’humilier, le prendre pour moins que rien, alors que qui dit personnalité populaire aujourd’hui à Divo, dit Famoussa Coulibaly ». C'est pourquoi ses partisans sont déterminés à faire de lui le Député-Maire de Divo.

Cependant, la tâche ne sera pas facile, car Amédé Koffi KOUAKOU, Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, bénéficie du soutien du RHDP unifié et surtout du courant du PDCI, « Sur les traces d'Houphouët-Boigny », dont il est l'un des membres fondateurs.