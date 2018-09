Côte d’Ivoire : CPI- Charles Blé Goudé, le procureur abandonne 2 charges

Le bureau du procureur a abandonné deux des cinq charges pour lesquelles le ministre Charles Blé Goudé est poursuivi par la CPI. La nouvelle a été officialisée par son directeur de cabinet et porte-parole, M. Diaby Youssouf.

Première victoire de Charles Blé Goudé face à la CPI

Le procès du Président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé va reprendre début octobre. Mais avant cette date, l’ancien patron de la Galaxie patriotique de Côte d’Ivoire a arraché une première victoire qui est l’abandon de deux des cinq charges pour lesquelles il fait l’objet de ce long procès.

Les charges abandonnées contre Charles Blé Goudé concernent les incidents « 3 et 4 relatifs au prétendu bombardement du marché Siaka Koné d’Abobo le 17 mars 2011 et la répression de la marche des femmes d’Abobo le 03 mars 2011. Au vu des arguments développés par La Défense du ministre Charles Blé Goudé, le procureur est d’avis qu’aucun lien n’existant entre Charles Blé Goudé et ces événements, il abandonne ces charges. », a annoncé son porte-parole et directeur de cabinet M. Diaby Youssouf.

« Avant donc le premier octobre, la vérité est en train de prendre le pas sur les allégations. Nous restons en union de prière pour Charles Blé Goudé et le président Gbagbo », a-t- rajouté.

Avant cette importante décision du bureau du procureur de la Cour Pénale Internationale, les juges présidents avaient demandé à Fatou Bensouda de déqualifier ses charges contre les prévenus ou de les abandonner.

L'administration americaine ridiculise la CPI

Aussi, le gouvernement américain s’est montré très remonté contre cette juridiction internationale. Le conseiller de Donald Trump, M. John Bolton a menacé de « sanctions » les juges et les procureurs de la CPI suite à l’annonce du procureur de son intention d’ouvrir une enquête sur des crimes de guerre en Afghanistan.

C’est a affirmé que pour les USA, la CPI « est déjà morte ». « Nous allons interdire à ses juges et procureurs l’entrée aux États-Unis. Nous allons prendre des sanctions contre leurs avoirs dans le système financier américain et nous allons engager des poursuites contre eux dans notre système judiciaire », menaçait John Bolton avant de rajout : « Nous ferons la même chose pour toute entreprise ou État qui assiste une enquête de la CPI sur les États-Unis, et nous prendrons note si des pays coopèrent avec les enquêtes de la CPI sur les États-Unis et leurs alliés. »