CPI : Les Etats-Unis menacent de poursuivre les juges et procureurs de la CPI

L’avenir de la Cour pénale internationale (CPI) qui juge présentement Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est plus que jamais menacé. Les États-Unis ont taxé d’« illégitime » et « déjà morte » cette juridiction chargée de juger les auteurs de crimes de masse et de crimes contre l’humanité. Le bureau de la Procureur Fatou Bensouda est au coeur de la colère du pays de Donald Trump.

CPI, John Bolton prononce ‘‘l'acte de décès’’ de la cour

Le conseiller du président américain Donald Trump à la sécurité nationale, M. John Bolton a menacé de « sanctions » graves la Cour pénale internationale qui a fait part de son intention d’ouvrir une enquête sur des crimes de guerre en Afghanistan. Bolton a rétorqué à cette éventualité « La CPI est déjà morte à nos yeux », avant de se montrer plus précis dans sa menace contre ce tribunal.

John Bolton n’aura jamais été aussi clair sur ce que pense son pays les États-Unis de la CPI. Il a déclaré : « Si la Cour s’en prend à nous, nous n’allons pas rester silencieux… Nous allons interdire à ses juges et procureurs l’entrée aux États-Unis. Nous allons prendre des sanctions contre leurs avoirs dans le système financier américain, et nous allons engager des poursuites contre eux dans notre système judiciaire », a-t-il promis.

Et ce n’est pas tout, aux pays qui essayeront d’assister la CPI de quelque manière que ce soit dans ses enquêtes contre les États-Unis, John Bolton prévient: « Nous ferons la même chose pour tout entreprise ou État qui assiste une enquête de la CPI sur les États-Unis et nous prendrons note si des pays coopèrent avec les enquêtes de la CPI sur les États-Unis et leurs alliés. »

“Les Etats-Unis utiliseront tous les moyens nécessaires pour protéger nos citoyens et ceux de nos alliés des poursuites de cette cour illégitime”, a promis John Bolton devant la Federalist Society.

C’est donc désormais très clair, les États-Unis et leurs alliés ont le droit de commettre les crimes qu’ils veulent dans les pays des autres sans jamais rendre de comptes. Fatou Bensouda et son bureau ne sont finalement que des agents compétents pour faire juger des Africains.