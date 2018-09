Lutte contre la sécheresse, Roch Kaboré appelle à préserver les écosystèmes

Le chef de l’Etat burkinabé Roch Kaboré, président en exercice du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le sahel (CILSS), a attiré mardi à Ouagadougou, l’attention des populations sahéliennes et ouest africaines sur la nécessité de préserver les écosystèmes, dans une adresse solennelle à l’occasion de la commémoration de la 33e journée de l’organisation.

Roch Kaboré, président du CILSS

‘’Je voudrais attirer l’attention de tous et de toutes sur la nécessité de veiller à la préservation de nos écosystèmes, principales sources des produits forestiers non ligneux (produits autres que le bois), a déclaré M.Kaboré pour qui cela passe ‘’nécessairement par la mise en place de politiques vigoureuses de conservation de la nature’’.

Le président du CILSS voit dans la préservation des écosystèmes ‘’une manière de remplir les engagements internationaux vis-à-vis des accords multilatéraux sur l’environnement notamment les conventions internationales sur le changement climatique, la biodiversité et la lutte contre la désertification’’.

La journée du CILSS, commémorée chaque 12 septembre, et qui est à sa 33e édition cette année, sera célébrée mercredi à Ouagadougou sous le thème '' L’importance des produits forestiers non-ligneux dans le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et des moyens d’existence des ménages vulnérables au Sahel et en Afrique de l’Ouest '',

Créé le 12 septembre 1973 à la suite des grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel dans les années 70, le CILSS regroupe actuellement 13 États membres dont : huit États côtiers (Bénin, Côte d'ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo), quatre États enclavés (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) et un État insulaire (Cap Vert).

L’organisation s’est donnée pour mission de ‘’s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification, pour un nouvel équilibre écologique au Sahel’

Le président du Faso Roch Kaboré en assure la présidence depuis février 2018.