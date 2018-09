Côte d'Ivoire : 4e Pont, la population grogne, Ouattara sort le chéquier

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Les personnes impactées par la construction du 4e pont d'Abidjan ont commencé à percevoir leurs dédommagements depuis ce lundi 17 septembre. Les 100 premières personnes ont touché leur chèque au foyer des jeunes d'Attécoubé.

30 milliards de FCFA pour les dédommagements du 4e pont

La tension était montée d'un cran à Adjamé village où la population refusait d'être déguerpie pour la construction du 4e pont. Le gouvernement ivoirien a toutefois décidé de satisfaire toutes les personnes impactées par cet ouvrage pharaonique qui sortira bientôt de terre. A cet effet, une enveloppe de 30 milliards de FCFA a été allouée au dédommagement de ceux qui sont concernés.

Pour joindre l'acte à la parole, Issa Ouattara, coordonnateur du Projet de transport urbain d’Abidjan (PTUA) a lancé le démarrage des dédommagements, le lundi dernier. « C’est le démarrage de la première phase des paiements qui concerne 1600 personnes. A partir d’aujourd’hui (lundi, ndlr) elles reçoivent leur chèque. Juste après, nous allons démarrer le paiement des indemnités de 4000 autres personnes pour compléter à 6000 », a-t-il expliqué.

Poursuivant, il ajoute : « Comme c’est le démarrage, ce lundi, il est prévu de payer 100 personnes. Mardi, encore 100 personnes et à partir de mercredi, nous allons monter en puissance avec 150 personnes et puis 200 personnes jusqu’à ce que, dans deux semaines, on puisse boucler cette tranche. C’est le premier centre. Nous avons commencé notre opération par la zone de Borribana qui est la zone de construction de l’ouvrage. Dans un mois, nous allons servir tous les sites. »

Cependant, l'opération ne se passe pas sans quelques difficultés. Certaines personnes refusent le montant qui leur est attribué en guise de dommages et intérêts. Les négociations sont donc en cours avec la cellule de coordination pour que personne ne soit laissé pour compte.

« L’État dans sa prudence a prévu des imprévus. Quand vous faites un projet, il y a toujours des imprévus et ces imprévus sont inclus dans le montant », a rassuré M. Ouattara.

Ce sont donc 6000 personnes qui percevront ce dédommagement en fonction du préjudice subi.

Tout est bien qui finit bien, dira-t-on.