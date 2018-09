Côte d'Ivoire: Le projet pharaonique du Métro d'Abidjan livré en 2022

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le Métro d'Abidjan est en passe de devenir une réalité. Le ministre Amadou Koné en a fait la confidence lors d'une rencontre avec la presse ivoirienne, ce jeudi 13 septembre.

Le Métro d'Abidjan, le projet suit son cours

Financés à hauteur de 1000 milliards de francs CFA, les travaux du Métro d'Abidjan ont été conjointement lancés par les Présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, le 30 novembre 2017. C'était en marge du 5e Sommet Union africain - Union européenne qui s'est tenu à Abidjan à cette date-là. Les présidents français et ivoirien mettaient alors un point d'honneur à voir réaliser ces travaux pharaoniques qui vont assurément désenclaver la capitale ivoirienne et permettre le déplacement quotidien de 300.000 Abidjanais.

Aussi, le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, qui suit particulièrement les travaux, a levé un coin de voile sur l'avancée du projet. Invité de « Les grands rendez-vous de l’Expression » organisé par un quotidien ivoirien, l'émissaire du gouvernement a indiqué que la première ligne de ce train urbain sera livrée en 2022. Quant à la seconde ligne, les réflexions sont en cours pour la réalisation effective de l'ouvrage.

Notons que l'itinéraire précis de ce train urbain, long de 37 kilomètres, se définit comme suit : Anyama - PK 18 Agoueto (Abobo) - Avocatier / Sagbé Nord (Abobo) - Abobo gare (Abobo) - Humici (Adjamé) - Agban village (Attécoubé) - Plateau, boulevard de la Paix - Treichville, boulevard de Marseille - Biétry / Zone 4 (Marcory) - Port-Bouët nord.