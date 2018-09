Côte d’Ivoire : Après Innocent Yao (PDCI), Koua Justin (FPI) arrêté ?

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Innocent Yao, président de la JPDCI Rurale n’est plus réapparu après sa convocation par la police. Koua Justin, le remuant leader de la jeunesse du Front Populaire Ivoirien (FPI) serait mis aux arrêts depuis hier à 17h par la police ivoirienne après un long interrogatoire.

Innocent Yao et Koua Justin en garde à vue ?

Récemment sorti de prison, Koua Justin est de nouveau en détention pour ses déclarations lors d’un meeting de la plate-forme Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS) au stade d’Anono. Une convocation lui avait été adressée par la préfecture de police d’Abidjan, convocation à laquelle il a répondu en se présentant sur place.

Le bouillant secrétaire général adjoint du Fpi aurait été interrogé par les forces de l’ordre durant plusieurs heures avant de se voir notifier son placement en garde à vue. Il lui serait rapproché au leader de la jeunesse de l’opposition ses menaces d’empêcher les élections municipales qui vont se tenir dans le pays en octobre prochain si la Commission Electorale Indépendante (CEI) n’est pas reformée.

Comme Koua Justin, Innocent Yao, le président de la JPDCI Rurale avait lui aussi été convoqué par les services de police pour répondre de ses déclarations de la même nature que celles de M. Koua Justin. Depuis lors, il n’est plus réapparu lui non plus.