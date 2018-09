Côte d’ivoire : Fayama Ardjouma, un fidèle de Soro Guillaume est mort

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Fayama Ardjouma, dit Koné Moussa, le Conseiller technique du Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Soro Guillaume, est décidé. Ce proche du PAN que nous avions interviewé le 26 juillet 2016, peu après la brulante affaire des écoutes téléphoniques du coup d’État manqué au Burkina Faso, n’est plus de ce monde.

Fayama Ardjouma est mort, Soro Guillaume perd un inconditionnel

Soro Kigbafori Guillaume n’en finit plus de compter ses collaborateurs fauchés par la mort. Après Mohamed Konaté, alias "Delmas" décédé dans les inondations en juin 2018, c’est Fayama Ardjouma, dit Koré Moussa, son Conseiller technique à l'Assemblée nationale, qui vient de le quitter.

La triste nouvelle a été donnée par Guillaume Soro lui-même sur son mur Facebook ce vendredi. Il a posté : « Musulmans, Musulmanes, Chers Frères et Soeurs, Chers Amis de l’Islam, «Ce vendredi, méditons ensemble sur la Sourate 3, Verset 185 «Toute âme goûtera la mort. Mais c’est seulement au Jour de la Résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, a certes réussi. Et la vie présente n’est qu’un objet de jouissance trompeuse » repose en Paix Mon Ami Fayama »».

Fayama Ardjouma s’est rapproché de Guillaume Soro lorsque ce dernier s’était rendu au Burkina Faso pour y préparer la rébellion armée de 2002 qui a frappé la Côte d’Ivoire. Il disait être resté aux côtés du patron des Forces Nouvelles qu’il adulait jusqu’au plus profond de sa propre personne.

Fayama Ardjouma, cet homme qui était d’une grande discrétion, croyait fortement en un destin national de son leader de coeur. Pour lui, Guillaume Soro finira par gouverner la Côte d’Ivoire, même s’il nous avouait lors d’un échange à quel point il était attristé par les querelles entre les anciens membres des Forces Nouvelles et le RDR, leur parti politique.

Fayama Ardjouma n’apparaitra plus dans l’ombre de Guillaume Soro.