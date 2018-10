Côte d’Ivoire: Koffi Olomidé soutient Hamed Bakayoko, aux municipales

La Star de la musique congolaise, Koffi Olomidé s’est invité dans la campagne électorale en Côte d’Ivoire pour les élections locales du 13 octobre, en apportant son soutien au ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko, candidat aux municipales dans la commune abidjanaise d’Abobo.

La bataille s'annonce rude entre Hamed Bakayoko et Téhfour Koné

Dans une vidéo publiée sur la toile, on y voit le chanteur qui se présente lui-même comme un “ivoirien de cœur’’ s’adresser à ses “frères ivoiriens’’ en général mais particulièrement à ses “amis d’Abobo’’ pour qu’ils portent leur choix sur Hamed Bakayoko, avec qui il entretient une vieille amitié, connue de tous en Côte d’Ivoire.

“Je suis là pour vous dire qu’il y a une chance à saisir et ça n’arrive pas tous les jours’’, déclare le chanteur aux multiples sobriquets.

A Abobo, la commune plus peuplée d'Abidjan, le ministre de la Défense et candidat du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) affrontera plusieurs adversaires dont le plus sérieux est Téhfour Koné, un indépendant soutenu par une figure politique de poids : Guillaume Soro, le président de l’Assemblée nationale.

Hamed “est un homme qui vous ressemble, qui a les mêmes angoisses et vibrations que vous’’, poursuit le chanteur, selon qui “la valeur’’ du vice-président du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) est reconnue “même en République démocratique du Congo’’.

Selon lui, son “ami et frère’’ est candidat “pour veiller à (la) destinée’’ des habitants d’Abobo, et pour les “servir’’.

Et de poursuivre plus élogieux : “Qu’est ce que je peux vous dire d’autre que de saisir cette opportunité ? Je ne pense pas qu’il y aura meilleur choix pour Abobo qu’Hamed Bakayoko’’.

Avant de conclure par un appel franc aux électeurs d’Abobo a élire le ministre : “Je vous le demande la main sur le cœur, portez sur lui votre suffrage et vous ne serez pas déçus’’.