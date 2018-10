Côte d'Ivoire: Man. U, le torchon brûle entre Éric Bailly et Mourinho

Éric Bailly est annoncé sur le départ de Manchester United, dès le mercato hivernal prochain (janvier). Et pour cause, le défenseur ivoirien et son entraineur, José Mourinho, ne sont plus en odeur de sainteté.

Vers un clash entre Éric Bailly et José Mourinho

Éric Bailly était la première recrue de Manchester United sous l'ère José Mourinho. Le montant du transfert de l'international ivoirien de Villareal vers le club anglais, lors du mercato estival de 2016, s'élevait à 40 millions d'euros (environ 26 milliards de francs CFA). Le coach portugais des Red Devils avait alors encensé son poulain en ces termes : « C'est un jeune défenseur central qui a beaucoup de talent. Il a beaucoup progressé et a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs à son poste. »

Mais cette idylle entre le sociétaire de Man. U et son entraineur semble devenir de l'histoire ancienne, car le champion d'Afrique 2015 pourrait quitter le club mancunien dès janvier 2019. A en croire le Daily Mail, plusieurs joueurs de Manchester ne supportent plus le Special One, et menacent d'ailleurs de quitter le club tant que le Portugais demeure à la tête de l'encadrement technique.

A en croire le tabloïd anglais, « Eric Bailly, un autre joueur face à un avenir incertain, après avoir subi l’humiliation d’avoir été remplacé 18 minutes après le début du match face à Newcastle. C’est un énorme revers pour le défenseur central de la Côte d’Ivoire, qui vient tout juste de revenir dans les plans de Mourinho, après une débâcle en fin de saison dernière ».

Après 8 journées de la Premier league (championnat anglais), Manchester United totalise 13 points et occupe la 8e place du championnat. L'entraineur José Mourinho est donc sur la sellette avec ces résultats mitigés et la grogne répétée de ses joueurs.

« Les dirigeants des Red Devils ne laisseront pas la situation se dégrader », apprend-on auprès du club.