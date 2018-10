Côte d'Ivoire : Ehouo Jacques, nouveau Maire du Plateau, annoncé chez Gbagbo

Ehouo Jacques a été déclaré vainqueur aux élections municipales dans la commune du Plateau. Reconnaissant à tous ceux qui ont favorisé cette ascension, le nouveau Maire de la cité administrative entend leur adresser ses remerciements, y compris à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé incarcérés à la CPI.

Ehouo Jacques Gabriel en mode reconnaissance

La bataille du Plateau fut très épique. Mais elle a tourné en défaveur de Fabrice Sawegnon qui avait pourtant la faveur des pronostics. Après l'éviction de l'ancien Maire Noël Akossi Bendjo et le retrait au forceps de Ouattara Dramane, militant RDR, le patron de Voodoo communication, candidat du RHDP unifié, partait vraisemblablement à ces joutes électorales en roue libre. C'était cependant sans compter avec Ehouo Jacques Gabriel, Député de la Commune du Plateau.

Alors que ce candidat PDCI, appelé en rescousse pour défendre les couleurs du parti, n'était pas du tout le favori de ces élections locales, il a su user de sa connaissance du terrain, et surtout du soutien du Maire déchu, Bendjo, ainsi que l'apport de plusieurs autres personnalités pour se hisser au sommet de la municipalité du Plateau.

C'est donc à juste titre qu'il entend organiser une tournée pour témoigner de sa reconnaissance vis-à-vis de ses nombreux bienfaiteurs. Ses premiers mots vont à l'endroit du président Alassane Ouattara, avant de s'étendre à d'autres leaders politiques ivoiriens.

« Pour cette élection, je remercie le président Ouattara, je remercie le président Bédié, je remercie surtout le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé », a-t-il déclaré, avant de préciser les démarches qu'il entend entreprendre : « Je me rendrai à Daoukro demain (aujourd'hui, Ndlr) mardi 16 Octobre pour rencontrer le président Bédié juste après je me rendrai en Europe pour remercier le maire Akossi Benjo et si possible j'irai également remercier Charles Blé Goudé et le Président Gbagbo. »

L'on s'interroge donc en quoi l'ancien Président Laurent Gbagbo et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement, Charles Blé Goudé, ont contribué à la victoire de M. Ehouo dans la commune du Plateau ? Ou s'agit-il plutôt d'un coup politique que le nouveau Maire du Plateau entend réaliser pour donner le ton du rapprochement de son parti, le PDCI-RDA avec l'ancien parti au pouvoir, le FPI ?

Quoi qu'il en soit, plusieurs personnalités ivoiriennes ou africaines, populaires ou anonymes, ont déjà rendu visite aux deux prisonniers ivoiriens de la CPI. Nous attendons donc l'effectivité de cette annonce pour en savoir sur la teneur véritable de cette rencontre.

Notons qu’Ehouo Jacques a remporté les élections municipales au Plateau par un score de 60, 51% contre 38, 84% pour son adversaire Fabrice Sawegnon.