Côte d'Ivoire : Depuis La Haye, Laurent Gbagbo pleure Marcel Gossio

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La brusque disparition de Marcel Gossio continue de créer émoi et tristesse chez bon nombre d'Ivoiriens. L'ancien président Laurent Gbagbo incarcéré à La Haye, dont c'était un fidèle collaborateur, a exprimé ses compassions pour le décès de l'ancien DG du PAA.

Les condoléances de Laurent Gbagbo aux parents de Gossio

Dans la soirée de ce dimanche 21 octobre, la nouvelle de la mort de Marcel Gossio est venue plonger les Ivoiriens en général et les militants et sympathisants de l'ancien parti au pouvoir dans un profond abattement. L'ancienne première dame Simone Gbagbo, le président d'une frange du Front populaire ivoirien (FPI) Pascal Affi N'Guessan et bien d'autres cadres de l'ancien régime ne cessent de pleurer leur ancien camarade de parti.

Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, détenu à la Cour pénale internationale (CPI) depuis le 29 novembre 2011 a en effet exprimé sa douleur de perdre un ancien collaborateur qui était un pion essentiel de sa gouvernance.

Lors de la visite de Jean-Gervais Tcheïdé, vice-président chargé du suivi de la gouvernance nationale et à l'intérieur de la branche du front populaire ivoirien (FPI), au plus célèbre prisonnier de La Haye, ce mardi 24 octobre, l'ancien chef de file des Refondateurs a tenu à traduire toute sa douleur quant à la brusque disparition de cet artificier du budget sécurisé.

Au terme de cette rencontre qui a duré 3h30 d'horloge, M. Tchiéidé a confié ce que le président Gbagbo lui a demandé de transmettre aux parents de Gossio, ainsi qu'à l'ensemble du peuple wê.

« Le président Gbagbo a exprimé sa tristesse pour le décès de Marcel Gossio », a-t-il indiqué, avant d'ajouter :« Il m'a demandé de transmettre ses condoléances à sa famille et à tout le peuple Wê. »

Notons que sous la direction de Marcel Gossio, le Port autonome d'Abidjan (PAA) a connu ses lettres de noblesse, devenant le hub leader du transport maritime en Afrique.