High-Tech : Les 10 grandes tendances technologiques d'Alibaba pour 2019

L'Académie DAMO, la branche de recherche scientifique et technologique interne du géant du commerce électronique chinois Alibaba, a publié en début de semaine son point de vue sur les 10 grandes tendances technologiques pour 2019, soulignant que l'intelligence artificielle resterait le secteur le plus en vogue et qu'on devrait en voir une application plus large.

Les 10 grandes tendances d'Alibaba

1. La simulation urbaine en temps réel devient possible

Les données d'infrastructures urbaines dynamiques et en temps réel sur le trafic, l'eau, l'électricité et la qualité de l'air seront analysées par de grandes plates-formes informatiques. Un nombre croissant de villes chinoises devraient avoir un « cerveau urbain ».

2. L'intelligence artificielle orale passera le test de Turing dans certains domaines

Les gens peuvent « parler » à de plus en plus d'installations publiques utilisant l'intelligence artificielle, car la voix devient aujourd'hui une interface de plus en plus importante capable de passer le test de Turing, qui mesure la capacité d'une machine à afficher un comportement intelligent égal à celui d'un humain.

Selon le rapport de l'Académie DAMO, des règles et des réglementations doivent toutefois être établies pour réglementer l'industrie et éviter l'utilisation abusive de la technologie dans les publicités, le harcèlement téléphonique et la fraude.

3. Les puces à intelligence artificielle spécialisées de plus en plus présentes

Les puces à intelligence artificielle spécialisées pourraient remettre en question la position dominante des GPU pour la formation à l'intelligence artificielle dans les centres de données. La nouvelle génération de puces à intelligence artificielle, qui appliquera la technologie d'empilage et de stockage basée sur la 3D, deviendra une nouvelle tendance.

4. Les réseaux neuronaux à graphes super-grands (GNN) doteront des machines de « bon sens »

Des GNN robustes fonctionneront comme un cerveau humain et ses neurones, en dotant les machines de capacités de compréhension et de capacités cognitives.

5. L'architecture informatique sera restructurée

Parmi les changements fondamentaux de l'informatique figurera notamment le passage de l'informatique générale centrée sur le processeur à l'informatique spécifique à un domaine, pilotée par des applications et des technologies, accélérant l'arrivée l'ère de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique.

6. Les réseaux 5G vont activer de nouvelles applications

La cinquième génération de technologie sans fil (5G) permettra une intégration poussée des communications et des connexions entre machines, au profit de domaines comme les systèmes de coopération infrastructure-véhicule et l'Internet industriel.

7. L'identité numérique deviendra notre deuxième carte d'identité

La technologie biométrique mûrit et est en train d'être appliquée à grande échelle, faisant de notre identité numérique une seconde carte d'identité.

8. Le développement de la conduite autonome sera plus prudent

Au cours des deux ou trois prochaines années, de nouveaux progrès technologiques devraient être ressentis dans certains domaines commerciaux comme la logistique et les transports, avec des transports publics à itinéraire fixe et des livraisons sans livreurs autour des bâtiments commerciaux et des campus.

9. L'application commerciale des chaînes de blocs va s'accélérer

Les gens deviennent plus rationnels à propos des perspectives des chaînes de blocs (blockchain), qui, il n'y a pas si longtemps encore, était plutôt surestimée. Nous verrons chaque jour davantage d'applications de blocs de chaîne dans notre vie quotidienne, comme les envois de fonds transfrontaliers, le financement de la chaîne logistique, les factures électroniques et les archives judiciaires inviolables.

10. Les technologies de protection des données vont prospérer

Les gouvernements du monde entier ont l'intention de mettre en œuvre des politiques et des réglementations plus strictes en matière de sécurité des données. Les entreprises devront investir davantage dans la protection des données personnelles.