Côte d'Ivoire: Gbagbo et Blé Goudé en prison jusqu'en février

Le Président Laurent Gbagbo et Blé Goudé Charles vont finalement rester en prison jusqu'au mois de février. La chambre d'appel de la cour pénale internationale vient de faire droit à la demande du Procureur de maintenir les deux politiciens ivoiriens en détention jusqu'à la fin de la procédure.

Gbagbo et Blé Goudé toujours en prison

C'est un véritable marathon judiciaire à multiples rebondissements qui a se déroule à la CPI (cour pénale internationale). Alors que Laurent Gbagbo et Blé Goudé Charles ont été acquittés et mis en liberté immédiate par les juges en milieu de semaine et que ces mêmes juges ont rejeté la demande d'appel du Procureur, la chambre d'appel de la CPI vient de suspendre la décision orale des juges pour décider du maintien des deux politiciens ivoiriens en détentions.

Le communiqué publié par la cour à cet effet dit : "Les juges, à la majorité, le juge Morrison et le juge Hofmański étant dissidents, décident la demande d'effet suspensif susmentionnée accordée. La détention de MM. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sera maintenue en attendant l'examen du présent appel."

La chambre d'appel ordonne "au Procureur de déposer son mémoire d'appel avant 16h00 le mercredi 23 janvier 2019. 2 - M. Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé et les victimes participantes au cours de la procédure peuvent déposer leurs réponses respectives le mardi 29 janvier 2019 au plus tard à 16 heures."

Une audience organisée devant la Chambre d'appel aura lieu "le vendredi 1er février 2019, à partir de 9h30, afin d’entendre de nouvelles observations" des différentes parties.

C'est donc une grosse déception pour les proches de Laurent Gbagbo et Blé Goudé Charles qui espéraient leur retour en Côte d'Ivoire dans les jours à venir.