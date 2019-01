Côte d'Ivoire : Visite d'amitié de Faure Gnassingbé chez Alassane Ouattara

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé ont davantage renforcé l'axe Abidjan - Lomé. Le Président togolaise effectue une énième visite à son homologue ivoirien, ce lundi, sur les bords de la lagune Ebrié.

Faure Gnassingbé rencontre à nouveau Alassane Ouattara

Depuis l'éclatement de la crise politique au Togo, Faure Gnassingbé a entrepris de rendre régulièrement visite à Alassane Ouattara. Aussi, conformément à ce qu'annonçait le ministre Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement ivoirien, à l'issue du dernier Conseil des Ministres, Faure Gnassingbé rend une visite d'amitié et de travail à Alassane Ouattara, ce lundi 28 janvier.

Le contenu de cette rencontre entre le président ivoirien et son homologue togolais n'a certes pas été dévoilé. Cependant, l'on devine aisément qu'il s'agira tout d'abord de la coopération bilatérale ivoiro-togolaise. La crise politique entre pouvoir et opposition qui secoue le Togo, depuis belle lurette ne sera également pas éludé.

L'on note toutefois que la réception du président togolais par son homologue ivoirien s'est fait au pas de course. Dès 10H, ce lundi, le Président Ouattara était la cérémonie de présentation des Vœux de nouvel An à la Presse et aux Médias, avant de se rendre à l'aéroport Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de Port-Bouët, à 12H 30 pour accueillir le Président de la République togolaise, Faure GNASSINGBE.

Les Présidents Ouattara et Faure Gnassingbé ont eu une séance de travail élargie à leurs collaborateurs, dans la salle d'honneur de l'aéroport FHB, avant d'avoir un tête-à-tête à huis clos de plus d'une heure.

Le président togolais quittera Abidjan en fin d'après-midi après un déjeuner offert en son honneur.