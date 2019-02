Chine : Lignes directrices sur la priorité à donner au développement agricole et rural

Les autorités centrales chinoises ont rendu publiques mardi une série de lignes directrices visant à donner la priorité au développement de l'agriculture et des régions rurales, et à rechercher des progrès dans le travail lié à l'agriculture, aux régions rurales et aux habitants ruraux.

Le développement agricole et rural, un leitmotiv chinois

2019 et 2020 sont deux années qui marqueront une période décisive pour parvenir à l'édification d'une société de moyenne aisance à tous les niveaux, et plusieurs tâches difficiles doivent être menées à bien menées dans les domaines liés à l'agriculture, aux régions rurales et aux habitants ruraux. Telle est l'objectif poursuivi par le Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et le Conseil des Affaires d'Etat à travers un document conjointement publié.

Des efforts inébranlables sont en effet nécessaires pour assurer que le traitement des affaires concernant l'agriculture, les régions rurales et les habitants ruraux jouisse d'une place centrale dans le programme de travail du PCC, précise le document.

Le pays doit consolider le bon élan du développement agricole et rural, tirer parti du rôle clé joué par l'agriculture, les régions rurales et les habitants ruraux et être victorieux dans le traitement efficace des risques et défis, ajoute-t-il.