Côte d'Ivoire : Inauguration du Canal de Vridi, le PAA s'ouvre aux gros porteurs

Avec l'inauguration d'un Canal de Vridi élargi et approfondi, ce jeudi 21 février, le Port d'Abidjan est en passe de prendre davantage d'envergure. Les gros porte-conteneurs pourront donc accoster au large d'Abidjan, boostant ainsi le commerce international ivoirien.

Le Canal de Vridi, des travaux herculéens de 1 000 milliards de FCFA

Le Port Autonome d'Abidjan (PAA) veut garder son rang de leader régional dans le domaine portuaire. Les autorités ivoiriennes ont, à cet effet, mis les bouchées doubles pour ouvrir cette façade maritime aux navires de grande capacité, pouvant transporter jusqu'à 10 000 conteneurs contre 3 500 précédemment. Après trois années de durs labeurs, le Canal de Vridi sera officiellement inauguré, ce jeudi. Il s'agit de la passerelle qui relie l'océan atlantique à la lagune Ebrié.

Financés à 85% par l’Etat ivoirien via un emprunt auprès de la China Exim Bank et 15% par le privé, ces travaux ont été réalisés par la China Harbour Engineering Company. Le coût total de ce gigantesque projet, qui comprend également un terminal routier pour les véhicules, un terminal céréalier et une modernisation des terminaux fruitier et minéralier, s'élève à 1 000 milliards de FCFA. Les autres réalisations se poursuivront donc jusqu'en 2020 et déboucheront sur la livraison du deuxième terminal à conteneurs dont l'exploitation a d'ores et déjà été attribuée au Groupe français Bolloré.

Hien Sié, Directeur général du PAA, se félicite donc des travaux d'extension du port, avant de dévoiler ses rêves : « Nous ambitionnons par ces infrastructures d’être le port principal sur la façade atlantique d’Afrique, entre Tanger et Le Cap. » Sous son impulsion, le PAA a réalisé un trafic de 24 millions de tonnes en 2018. Il compte cependant accroître le volume d'échanges avec l'ouverture, ce jour, du Canal de Vridi.