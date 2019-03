Côte d’Ivoire : Guillaume Soro, tribaliste, va lâcher Bédié

L’attitude de Guillaume Soro devrait inquiéter tous ses partenaires qui voient en lui un allié de choix pour évincer Alassane Ouattara du pouvoir. Qui se servira de qui? La tendance régulière de transformation de mouvements en partis, ou de création de mouvements politiques pro- Soro, confirme les ambitions de Guillaume Soro. Comme il a lâché hier GBAGBO, qui avait refusé de le reconduire comme Premier ministre après les élections de 2010, Soro se débarrassera de Bédié comme il l’a fait avec Ouattara qui lui a refusé la présidence du RDR et sa succession. Nelson Zimin analyse !

Si jamais il doit y avoir deux sans trois, le troisième sera Henri Konan Bédié, bonjour !

Mon cher Kabako,

Ton frère DEGBA m’a laissé une note vocale qui m’a fait un effet indescriptible. Les professeurs de vos universités suspendraient leur grève illimitée, ainsi que ceux des lycées et collèges du pays. C’est de tradition chez vous de jouer avec l’avenir du peuple finalement. Guillaume Soro en est un modèle ! À propos, votre ministre de l’éducation nationale dit que « le redoublement des élèves coûterait cher à l’état ». Donc il fallait laisser tout le monde, bien formé ou pas, passer en classe supérieure. Quelqu’un disait à juste titre, que « si vous pensez que l’instruction coûte cher, essayez l’ignorance ». Votre gouvernement a visiblement fait le choix de l’ignorance. Choix d’une experte tombée sur la tête, ma parole ! Mais je ne suis pas là pour ça ce matin.

Des mouvements pro- Guillaume Soro n’arrêtent pas de naître

Tiens parlons-en ! De la tête de ton pays, tant convoitée, qui finira par avoir de grosses migraines d’ici 2020. J’ai eu au téléphone hier soir, DEGBA ton frère, qui m’a fait le point des évènements de votre pays. Il semble que l’opposition ait décidé à parler d’une même voix ? Afin, au sujet de la réforme de la CEI. C’est déjà bien s’ils sont tous d’accord pour chasser Ouattara du pouvoir. Mais excuse-moi de gâcher ton optimisme, il y’aura des surprises. Tu sais, jusqu’ici Soro Guillaume, l’ex PAN, mais toujours paon, se balade à travers le pays pour faire la promotion de sa dernière trouvaille, le comité politique. Alors que tout le monde s’active pour essayer d’harmoniser les positions en vue d’une victoire contre Alassane Ouattara en 2020, des mouvements pro- Soro n’arrêtent pas de naître. Des mouvements qui n’ont pas été associés aux consultations du gouvernement sur la réforme de la CEI. N’est-ce pas ! Alors que le Rassemblement pour la Côte d’Ivoire (RACI) de Soro Kanigui l’a désigné comme son candidat pour 2020, l’Alliance pour le changement (APC), ex-mouvement pro Alassane Ouattara de Soro Alphonse, devient un parti politique proche de Soro Guillaume.

Guillaume Soro veut ratisser large pour contraindre tout le monde à n’avoir que lui comme choix

Le jeune Guillaume Soro de la vieille classe politique ivoirienne n’a pas quitté Ouattara pour devenir un faiseur de roi. Il veut être le roi. Ses discours dans ses nombreuses tournées à travers le pays le démontrent. Il n’a pas encore ouvertement appelé à la fin du règne du clan Ouattara, mais il reste très offensif et belliqueux vis-à-vis de son ancien mentor. Guillaume Soro fait le tour de la classe politique ivoirienne, bat le rappel des anciens responsables de la fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI). Il veut ratisser large pour contraindre tout le monde à n’avoir que de choix que lui. Guillaume Soro a une stratégie, un agenda bien rodé qu’il exécute savamment et avec cohérence. Si la question de l’âge venait à poser un problème à la candidature de Bédié, qui le PDCI RDA va-t-il proposer ? Bédié choisirait-il Guillaume Soro au nom d’une alliance ? Bien rusé le paon de Kofiplé !

Mais Guillaume Soro aura du chemin à faire, car il y’a des cadres au PDCI RDA qui se sont battus, qui ont fait leurs preuves pour être parmi les élus de Bédié, au cas ou ce dernier renonçait à 2020. Condition valable aussi pour Alassane Ouattara. Le ministre de la Construction et de l’urbanisme Bruno Koné l’a clairement signifié : « Si Henri Konan Bédié est candidat, Ouattara sera candidat et il a raison ». On ne fait plus la politique pour le peuple. Bravo !

Ces deux partis ont un besoin pressant de leaders charismatiques pour prendre la suite de personnalités dont l’aura a fortement impacté la vie politique. Guillaume Soro le sait, et en joue. S’il a la majorité des intentions de vote, « faire partir Alassane Ouattara » sera le jus qui permettra à ses détracteurs-alliés d’avaler la couleuvre avec douceur. Mais alors, si le PDCI décide d’y aller avec un candidat fort, on assistera à une rupture. Ce fauteuil, Guillaume Soro le veut tout aussi fort que le PDCI. Mais Soro Guillaume traine des barriques beaucoup trop sonores, en plus d’être un véritable cas d’incompétence dans le pays. Ce qui serait dommageable pour la Côte d’Ivoire si ce tribaliste dont plus des ¾ des collaborateurs issus du nord, venait au pouvoir.

Bref ! Mon cher Kabako, je vais vaquer à mes occupations dans l’espoir d’avoir une autre conversation avec toi cette après-midi. Je te laisse méditer avec les Tibétains : « Celui qui par un excès de ruse excite trop l'attention, s'il réussit pendant quelque temps, finit par se perdre. L'âne revêtu de la peau d'un tigre, après avoir mangé la moisson d'un laboureur, fut tué par un autre ».

À Bientôt,

Nelson ZIMIN