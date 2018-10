Côte d’Ivoire: Quatre stades en construction pour la CAN de 2021

En prélude de la tenue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 2021 en Côte d’Ivoire, le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a procédé vendredi à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, au lancement des travaux de construction de quatre stades d’une capacité d’accueil de 20.000 places assises, devant abriter la compétition continentale.

Lancement de construction des stades de la CAN de 2021

Quatre autres stades sont en construction en Côte d’Ivoire pour la tenue effective de la Coupe d’Afrique des nations (CAN, grand rassemblement sportif) dans les villes de Yamoussoukro, San-Pédro (sud-ouest), Anyama (nord d’Abidjan) et Korhogo (nord), ainsi que la réhabilitation de ceux d’Abidja et Bouaké (centre, ex fief de la rebellion).

Le stade de Bouaké, d’une capacité de 25.000 places passera à 40.000 places et celui d’Abidjan, de 33.000 à 40.000 places.

La Côte d’Ivoire disposera désormais de six stades pour abriter la compétition continentale.

La construction des quatre stades et la réfection des deux autres se chiffrent à près de "203 milliards de francs CFA", a annoncé le Premier ministre de la Côte d’Ivoire.

En plus de ces infrastructures, Amadou Gon Coulibaly a signifié que des cité CAN de 32 villas de cinq pièces.

Le chef du gouvernement ivoirien a demandé aux maîtres d’ouvrage que ces infrastructures soient livrées dans le delai qui leur a été imparti, c’est-à-dire 24 mois.

La Côte d’Ivoire, avec deux coupes s d’Afrique à son actif, organise sa deuxième Coupe d’Afrique des nations (CAN), après celle de 1984.

A cette Coupe dfrique des nationsAN, la Côte d'Ivoire tentera de remporter sa troisième médaille, après celles de 2015 et de 1992.