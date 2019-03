Côte d'Ivoire : PDCI, les nouvelles nominations d' Henri Konan Bédié

Henri Konan Bédié a procédé, ce dimanche 3 mars 2019, à de nouvelles nominations au sein Secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Plusieurs cadres du parti font leur entrée au sein de cet organe, principal animateur des activités politiques, aux côtés de l'inamovible Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif. D'autres par contre, qui ont pris fait et cause pour le RHDP unifié, ont été éjectés de cette liste.

Voici le nouveau bureau du Secrétariat du PDCI nommé par Henri Konan Bédié

1) Secrétaire Exécutif du Parti, Chef du Secrétariat Exécutif, Pr. KAKOU GUIKAHUE Maurice2) Secrétaire Exécutif Chargé de l’Organisation et de la Mobilisation, AKOSSI BENDJO Noël3) Secrétaire Exécutif Chargé des Sections, des Délégations Départementales et Communales, SERI BI N’GUESSAN Privat4) Secrétaire Exécutif Chargé de la Formation et de l’Institut Politique du Parti, NIAMKEY KOFFI Robert



5) Secrétaire Exécutif Chargé des Elections ADIKO François Roland

6) Secrétaire Exécutif Chargé des Commissions Techniques Nationales N’DRI KOUADIO Pierre Narcisse

7) Secrétaire Exécutif chargé des Études, de la Prospective et des Finances TANOH Thierry

8 ) Secrétaire Exécutif Chargé des Affaires Juridiques SUY BI Gohoré Emile (Me)

9) Secrétaire Exécutif Chargé de l’Information, de la Communication, et de la propagande BILLON Jean Louis

10) Secrétaire Exécutif Chargé des Relations Extérieures BAMBA Youssouf

Secrétaire Exécutif Chargé des Délégations Générales EHOUMAN Bernard

11) Secrétaire Exécutif Chargé des Affaires Sociales DIOP Aminata Louise Jeanne (Mme)

12) Secrétaire Exécutif Chargé de la Sécurité et du Service d’Ordre KOUASSI LENOIR Emmanuel

13) Secrétaire Exécutif Chargé des Femmes AMON Adèle Adjo Epse N’DABIAN (Mme)

14) Secrétaire Exécutif Chargé des Jeunes KAMAGATE Brahima

15) Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Partis Politiques Nationaux EZALEY Georges Philippe

16) Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Groupes Parlementaires du PDCI-RDA BODI KOUASSI Théodore

17) Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Elus locaux et les Conseillers Economiques et Sociaux, environnementaux et culturels du Parti DOULAYE Coulibaly

18) Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Syndicats, les ONG, les Groupes Socio professionnels et les Mouvements Associatifs N’DIAYE Aminata (Mme)

19) Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Enseignants militants du PDCI-RDA N’DIORE Aya Adèle (Mme)

20) Secrétaire Exécutif Chargé du Bulletin de Liaison du Parti ZION KAH Denis

Secrétaire Exécutif chargé, des Relations avec les Communautés M’BENGUE Abdoulaye dit Racine

21) Secrétaire Exécutif chargé de la Culture et de la Francophonie Valérie YAPO Epse ADAÏ (Mme)

22) Secrétaire Exécutif Chargé de l’Insertion Professionnelle des Jeunes GBA Daouda

23) Secrétaire Exécutif Chargé des Nouvelles Adhésions et du Recrutement AKA APPIA Ange Isaac

24) Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec le Secteur Privé KOUMA KONE Karidia (Mme)

25) Secrétaire Exécutif Chargé du suivi de l’Action Gouvernementale BOGUI Ziriyo

26) Secrétaire Exécutif Chargé du Monde Rural BRINDOUMY Soumaïla

27) Secrétaire Exécutif Chargé des changements climatiques et du développement durable Ahmadou OUATTARA

En ce qui concerne les Ressources Humaines, le Président du Parti a décidé

1- Le maintien au Secrétariat Exécutif des anciens membres du Secrétariat Exécutif ; avec cependant, le changement de postes de deux (02) Secrétaires Exécutifs,28) Madame KOUMA KONE Karidia, Secrétaire Exécutif chargé des Femmes devient Secrétaire Exécutif chargé des relations avec le Secteur Privé;

29) Madame YAPO Valérie ADAI, Secrétaire Exécutif chargé de l’Insertion Professionnelle des Jeunes devient Secrétaire Exécutif chargé de la Culture et de la Francophonie.

2- La nomination de sept (07) nouvelles personnalités. Il s’agit de:Mme AMON Adèle Adjo Epse N’DABIAN

M.EZALEY Georges Philippe

M.BRINDOUMY Soumaïla



M.AHMADOU OUATTARA

M. BOGUI ZIRIYO

M. GBA Daouda

M. YOUSSOUF BAMBA.

Fait à Abidjan, le 3 mars 2019

NDRI KOUADIO Pierre NarcisseSecrétaire Exécutif chargé des Commissions Techniques Nationales

Porte-parole du PDCI-RDA