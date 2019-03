Côte d'Ivoire : Suspicion de fraude pour l'élection du Président de l'Assemblée nationale

L'élection du nouveau Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est prévue pour ce jeudi 7 mars 2019. Mais le mode opératoire de cette élection divise d'ores et déjà les Députés.

Le nouveau Président de l'Assemblée nationale connu ce jeudi ?

8 février 2019, Guillaume Soro démissionnait de la Présidence de la présidence de l'Assemblée nationale ivoirienne. Son intérim est assuré par l'Honorable Mamadou Diawara en sa qualité de doyen d'âge des Vice-présidents. Cependant, le titulaire de ce poste sera connu ce jeudi à la suite d'une élection dont le mode opératoire a fait l'objet d'une discussion au cours d'une réunion du Bureau de l'Assemblée nationale.

« Tout député titulaire siégeant peut faire acte de candidature à l’élection du président de l’Assemblée nationale, mais le suppléant devenu député, quant à lui, ne peut être candidat », « chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature », « un bulletin unique », « scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents, au premier tour. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix se présentent à un deuxième tour qui a lieu au plus tard dans les quinze jours suivant le premier scrutin », « Dans ce cas, l'élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu ». Voici indiqué les conditions d'éligibilité et le déroulement du scrutin à proprement dit.

Cette élection mettra aux prises deux principaux candidats, à savoir Amadou Soumahoro, du RHDP unifié, et Alfred Jérémie N'Gouan, candidat du PDCI.

Si certaines règles de cette élection trouvent l'assentiment de toutes parties, ce n'est pas le cas pour le choix du « bulletin unique ». Le candidat du parti d'Henri Konan Bédié « condamne la violation du caractère non impératif du mandat parlementaire, car il s’agit par ce mode opératoire de permettre au député de rendre compte de son vote à son groupe ». Voilà pourquoi, poursuit-il, l'utilisation du bulletin unique a été remise en cause lors de la réunion du Bureau de l'Assemblée nationale.

L'atmosphère électorale s'annonce donc très électrique dans l'Hémicycle, ce jeudi, d'autant plus que les Parlementaires PDCI entendent « prendre toutes les mesures appropriées afin de faire barrage à cette mascarade électorale ».