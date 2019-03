3,4 millions de touristes ont visité la Côte d’Ivoire en 2018

3,4 millions touristes ont visité la Côte d'Ivoire en 2018, contre deux millions l'année précédente, soit une hausse de 70%, selon des données que nous avons obtenues.

Les touristes reviennent de plus en plus en Côte d'Ivoire

Concernant les infrastructures, de 2017 à 2018, les hôtels et résidences hôtelières sont passés de 2.040 à 2.607, soit plus de 560 hôtels et résidences hôtelières contruits et une hausse de 27,8%.

Selon le document, la hausse des activités touristiques en 2018 est liée "à la tenue des grands événements" dans le pays et de "nombreux investissements réalisés ces dernières années dans le secteur".

Le montant des investissements réalisés entre 2012 et 2018 dans le secteur est passé de 50,7 milliards à 159,3 milliards notamment pour la construction de réceptifs hôteliers de moyen et haut de gamme, indique le rapport.

Le secteur du tourisme en Côte d’Ivoire qui représente environ 5,9% du PIB, a généré 3.000 emplois directs et 9.000 indirects à plus de 2% de la population active.

L’objectif du gouvernement ivoirien est d’atteindre 5 millions de touristes à l’horizon 2025.

Le ministère du tourisme, à travers un plan de développement dénommé "sublime Côte d’Ivoire" entend faire du pays la 5e puissance touristique de l’Afrique et co-leader du tourisme d’affaires à l’horizon 2025.

La Côte d’Ivoire présente des atouts naturels favorables au tourisme avec notamment, 520 km de côtes, des parcs nationaux et réserves naturelles, deux ports, trois aéroports internationaux et 14 régionaux.