Showbiz: Fally Ipupa en concert au Palais de la culture

Fally Ipupa "Dicap la merveille" sera de nouveau à Abidjan, le 7 avril 2019 prochain pour un concert inédit au Palais de la Culture de Treichville, principale salle du pays.

Fally Ipupa, El Marabiocho à Abidjan pour un concert événement

À l’occasion du « MIFAbidjan » organisé par la structure Mo Ibrahim Foundation, Fally Ipupa se rendra une fois encore à Abidjan pour un concert inédit. Un événement qui réjouit le coeur de nombreux fans de l’artiste congolais.

Cette représentation aura lieu le dimanche 07 avril 2019 au palais de la culture de Treichville. Le concert sera diffusé en direct sur certaines chaines de télévision partenaire de l’événement le même jour à 19h. Les tickets sont vendus aux prix de 2000 FCFA dans les points de vente habituels.

Pour ce show, Fally sera aux côtés de plusieurs grands artistes africains comme Serge Beynaud, Safarel Obiang et Youssou Ndour.

Avec toutes ces stars de la musique africaine, on peut dire que ce concert sera un grand événement. La structure Mo Ibrahim Foundation, dirigée par Mo Ibrahim, mise gros en faisant venir l'artiste congolais pour ce grand concert.

Fally Ipupa, l’auteur de ‘’Canne à sucre’’ revient à Abidjan pour un énième concert, après ceux du 29 et du 30 décembre 2018 qui se sont soldés par un franc succès. La star congolaise fera de nouveau plaisir à ses fans ivoiriens à qui il devrait, comme à son habitude, offrir une soirée merveilleuse avec ses chansons envoutantes et les jeux de reins dont lui seul a le secret.

Il faut le noter Fally Ipupa, est l'un des artistes congolais les plus en vogue du en ce moment, surtout du côté d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Il compte de nombreux prix à son actif comme celui de ''meilleur artiste masculin d'Afrique centrale'', ''artiste de l'année'' et bien d'autres. Son dernier album ''Control'' sorti en novembre 2018, est composé de 31 titres, qui font sensation dans son pays et en Afrique en général. Selon l’artiste lui-même, l’album ‘’Control’’ se veut un retour aux sources, c’est-à-dire du 100% rumba.