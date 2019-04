Côte d’Ivoire: Sécurité, nos forces de l'ordre inquiètent

La lettre de Poy : les Chroniques politiques et dossiers

Les dernières évolutions de l’actualité des forces de sécurité ivoiriennes méritent un peu d’attention. Si des gendarmes ne sont pas radiés pour fait d’insubordination, ce sont des cas de suicide au sein de ce corps qui sont rapportés. Quant à leurs collègues de la police, ils font des bénévoles dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, pendant que des amateurs déjouent leurs stratégies. Sommes-nous en sécurité ?

Force de sécurité : La gendarmerie sous traitement de choc ?

Un tigre sans griffes et sans crocs est un gentil gros chat sauvage, bonsoir!

Gbanza, cher frère !

J’espère que les œufs que nous avons achetés lundi dernier au supermarché ne te servent pas de lotion de pouvoir. Absolument, je dois m’assurer de ce fait, car vu comme tu es maigre, il te faut assez de protéines. Bah oui, je te le dis, car votre ex-président de l’Assemblée nationale est devenu une sorte de consultant pour marabout qui conseille des hommes qui lorgnent le pouvoir politique. Il faut utiliser des œufs de poulets « africains », selon lui. Il parait qu’il faut se frotter avec et les jeter ; ça donne la baraka et la sécurité ! Je pense qu’il faut aussi le manger pour faire cohérent non ? Très intelligent son programme de gouvernement !

Je ne comprends justement pas cet homme qui essaie de se prendre pour un homme d’État. On en parlera plus tard, car ce qui m’inquiète, ce sont nos forces de sécurité. J’ai appris par le canal de Djakiss, le neveu de Bèdjibèdji qu’un jeune gendarme avait été découvert mort son arme pointée en direction de la tête, avec la crosse au sol entre les jambes. Il se serait suicidé ? Cela y ressemble beaucoup. Mystère d’une Kalashnikov silencieuse !

Autre fait majeur, c’est la radiation de gendarmes par le nouveau commandant supérieur de la gendarmerie. En début du mois de février, 13 agents de la gendarmerie nationale avaient été radiés pour délits d’insubordination, de violations graves de consignes. Un peu démesuré quand on sait la magouille qu’il y’a au niveau du concours d’entrée à l’école de gendarmerie. Le Gal Apalo Touré Alexandre n’arrête pas de menacer les gendarmes, pour marquer son commandement. Mais Son style de management rassure moins, crois-moi. Mais à la police c’est un peu différent, on fait dans la communication.

Sécurité et cybercriminalité, l a police faite de la communication.

Alors que son bilan est loin de rassurer la population dans le cadre de la cyber sécurité, la police nationale opte pour la prévention alors que le phénomène de la cybercriminalité gagne en intensité. Au lieu de traquer les cybercriminels, elle lance des activités de prévention. Pas mal pour assurer notre sécurité. La Plateforme a effectué 38 publications sur son site internet en 2018, sa page Facebook comptait 116 172 abonnés. Elle a également à son actif 3152 étudiants sensibilisés à travers 21 ateliers, et 917 agents de banques, des policiers et des gendarmes formés à travers sept sessions de formation. Malgré tout, le bilan 2018 est plus que nul. Le bilan enregistré en 2018 mentionne quelque 2860 plaintes pour un préjudice estimé de 5,595 milliards FCFA. Selon le commissaire Mamadou Fofana « 89 personnes ont été interpellées dont 73 déférées devant les juridictions compétentes ». Sur 2860 plaintes, autant dire que le bilan est magnifique !

Pour 2019, la Plateforme entend prévenir et renforcer la capacité de résilience des populations face à la cybercriminalité. Nous devons être courageux face à l’absence de sécurité, si tu n’as pas compris. Par ailleurs, un séminaire de formation sur les mécanismes de répression en matière de cybercriminalité est également prévu. Tu vois, la police est à l’étude depuis 2011, alors que des personnes subissent ce fléau.

La Plateforme de lutte contre la cybercriminalité a été créée en 2011 par un accord entre le ministère ivoirien de l’Intérieur et l’Agence des télécommunications de Côte d’Ivoire (ATCI), devenue l’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI). Entre microbes et cybercriminels, la population prise en tenaille ne peut que se réfugier dans la foi et espérer la protection du tout puissante. Pour l’heure, je te souhaite une excellente soirée avec Jean-Pierre Raffarin qui a dit : « L'insécurité c'est la première des inégalités ».

À bientôt

Nelson Zimi