Côte d'Ivoire : Le général Alexandre Apalo Touré met les gendarmes au pas

Alexandre Apalo Touré entend faire de la gendarmerie un véritable corps d'élite au sein duquel règne la discipline. Le nouveau Commandant supérieur de la gendarmerie a donc mis ses hommes en garde contre toute attitude "rebelle".

Alexandre Apalo Touré imprime sa marque à la gendarmerie

Plus question de laisser des cas d'indiscipline prospérer au sein de la gendarmerie. Aussi, le général de brigade Alexandre Apalo Touré s'est voulu formel quant à l'observation stricte de la discipline et de la déontologie du corps qu'il a l'honneur de diriger depuis décembre dernier.

Lors de la présentation de la nouvelle unité de lutte contre l'insécurité rurale, en fin de semaine dernière, à l'école de gendarmerie, le Commandant de la gendarmerie a clairement donné cette injonction à ses hommes :

« Les tenues doivent être réglementées. Il y aura une note de service pour cela. Nous ne voulons plus de gendarmes indisciplinés et aux tenues défranchies. Il faut également avoir une attitude correcte vis-à-vis des populations » a-t-il lancé avant d'ajouter :

« Lorsqu’on commet une faute, on le paie tout comme on est récompensé lorsqu’on travaille bien. Les gendarmes malhonnêtes et tricheurs seront sévèrement sanctionnés tout comme ceux qui n’ont pas l’esprit républicain. »

Voilà donc qui est clair. Tout gendarme sait donc à quoi il s'expose en violant les règles de déontologie de ce corps.

A noter qu'en 2018, 33 gendarmes ont été radiés selon le Ministre de la Défense Hamed Bakayoko.