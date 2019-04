Cinéma : Philippe Lacheau brunit pour Nicki Larson

On vous annonce des barres de rire ce mois au cinéma avec la sortie de « Nicky Larson et le parfum de Cupidon » avec Philippe Lacheau. Si vous comptez le voir, armez-vous de vos mouchoirs, on vous explique pourquoi.

Philippe Lacheau à fond dans l’auto-dérision

Son nom rime avec fou rire. Et quand il retrouve son désormais allié, Tarek Boudali pour un film qu’il réalise lui-même, Philippe Lacheau nous en met plein la vue avec sa version de « Nicky Larson et le parfum de Cupidon ». Dans la comédie policière coécrite et réalisée par lui-même, Philippe Lacheau se glisse dans la peau de Nicky Larson, le légendaire héros de manga dessiné par Tsukasa Hōjō. Aux côtés de Laura Marconi (Elodie Fontan), sa collaboratrice, le super détective, se voit confié la mission de protéger un parfum qui rendrait irrésistible quiconque l’utiliserait. A faire les doigts dans le nez quand on connaît les compétences de l’homme. Seulement, le détective très célèbre pour ses impairs et son faible prononcé pour la gent féminine, aura des sueurs froides quand, après l’avoir perdu, il lui faudra récupérer le très convoité flacon.

Casting hétéroclite

La sulfureuse Pamela Anderson joue aux côtés des acteurs les plus en vue du moment (Jarry) mais également des dinosaures du cinéma comme Jerard Jugnot dans cette comédie où des générations et des genres différents se mêlent à la perfection pour offrir aux téléspectateurs des barres de rire, certes, mais beaucoup d’émotion en général avec un Philppe Lacheau brun et déjanté.